Nacional de Uruguay cumple promesa a Luis Suárez y le envía camiseta con el dorsal 14

El futbolista uruguayo Luis Suárez recibió la nueva camiseta de Nacional de Montevideo con el dorsal de su amigo Nicolás Lodeiro y este martes agradeció al conjunto Tricolor por haber cumplido con su solicitud.

“Gracias por el regalo”, escribió el jugador del Inter Miami en sus redes sociales, donde se mostró con la tercera equipación del club en el que comenzó su carrera profesional.

Nacional respondió de inmediato indicándole que la disfrutara.

El pasado 28 de julio, Suárez había pedido al Tricolor que le enviara una camiseta con el dorsal 14 de Lodeiro, compañero del ‘Pistolero’ en Ajax de Países Bajos y la selección uruguaya.

“La Nueva Away II fue diseñada por seis hinchas, pero la sentimos millones de Bolsos. Porque no importa dónde estemos: el amor por Nacional siempre nos une. Somos Nacional del Mundo”, indica una publicación hecha ese día por el club en sus redes sociales, donde presentó la equipación.

Esta fue acompañada por un video en el que Lodeiro recordó que cuando jugaba en el exterior madrugaba para ver al club del que es confeso hincha y al que retornó este año.

La publicación en X fue respondida por Suárez, quien aseguró que la nueva camiseta alternativa estaba “muy buena” y dijo que esperaba que le enviaran una. El Tricolor respondió enseguida con una fotografía y le aseguró que la indumentaria llegaría a sus manos.

El pasado 11 de julio, el exjugador de Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid, entre otros, celebró el regreso de Lodeiro a Nacional con varias publicaciones en sus redes sociales, en las que saludó al centrocampista por su retorno al lugar en el que quería estar.

“Bienvenido a casa, Nico”, decía una publicación del Tricolor en la red social X que ‘el Pistolero’ respondió con el mensaje: “Qué lindo verte feliz amigo! Donde vos querías estar: en tu casa”.

El diseño de la nueva alternativa -conocida como la camiseta del hincha- gira en torno al concepto “Nacional del Mundo”, inspirado en el relato del periodista uruguayo Carlos Muñoz en la final de la Copa Intercontinental de 1988.

En dicha instancia, el Tricolor igualó 2-2 con el PSV Eindhoven de Países Bajos en los 120 minutos de juego con dos tantos de Santiago Ostolaza y luego lo venció por 7-6 en los penaltis.

Seguir leyendo:

– Luis Suárez arrepentido por escupitajo al asistente de Seattle Sounders

– Luis Suárez recibe burlas luego de su escupir a un miembro del staff de Seattle Sounders

– Aficionados de Inter Miami y Seattle Sounders se enfrentaron violentamente tras la final de Leagues Cup