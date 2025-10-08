Cristiano Ronaldo habla de su retiro: “Quiero seguir jugando unos años más, pero no serán muchos”

Cristiano Ronaldo “quiere seguir jugando unos años más”, pero “no muchos”, anunció el futbolista luso luego de recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) el martes por la noche.

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el ‘Globo Prestigio’ en los “Portugal Football Globes” de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son “motivo de gran orgullo”.

“La gente, especialmente mi familia, dice: ‘Es hora de que te detengas. Ya lo lograste todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?‘”, detalló CR7 en entrevista para el Canal 11 local.

“Pero yo no lo creo. Pienso que todavía estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección nacional, y ¿por qué no seguir?”, agregó.

“Estoy seguro de que cuando termine, estaré satisfecho, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, trato de disfrutar al máximo.”, complementó.

Sobre el premio, otra distinción en su fructífera trayectoria explicó: “No es un premio de final de mi carrera. Lo veo como un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y ambición. Me gusta ganar, ayudar a las generaciones más jóvenes -y ellos también me ayudan a mantener mi nivel y seguir compitiendo-. Eso es lo que me emociona: competir con los más jóvenes. Todavía tengo pasión por esto”, explicó.

No se compromete a clasificar a Portugal al Mundial

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F tras dos victorias y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos ya en esta jornada, pero Cristiano instó a “pensar en el presente”.

“Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá“, finalizó.

