“Una realidad hermosa”: Beckham y Messi reaccionan a la renovación del argentino con el Inter Miami

Horas después de darse a conocer la noticia de la renovación del contrato de Lionel Messi con el Inter Miami hasta el 2028, tanto el propio jugador y el dueño del club compartieron sus impresiones.

A través de un comunicado, el astro argentino, manifestó su alegría por concretar su permanencia.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar“, dijo Messi en declaraciones facilitadas por el club.

El astro argentino, de 38 años, seguirá en el Inter Miami y jugará en el nuevo estadio, el Freedom Park, cuyas obras terminarán en 2026.

“Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, añadió Messi desde el sitio donde se desarrolla el nuevo estadio.

He’s in. Are you?



Read all the details here: https://t.co/C6hZxkmYKh pic.twitter.com/tivN644Xkc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025

David Beckham, orgulloso de mantener al mejor de la historia

Por su parte, el copropietario del Inter Miami, David Beckham, mencionó que la renovación del campeón del mundo es un gran logro que también reafirma el nivel de compromiso que el club tiene con la ciudad.

“Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado“, afirmó Beckham en declaraciones publicadas por el equipo de Florida.

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar”, complementó.”Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”, concluyó.



Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, también manifestó su alegría por poder ver a Messi competir en el nuevo Freedom Park, el estadio que el club terminará de edificar en 2026.



“Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños”, declaró Mas.

“La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, finalizó.

*Con información de EFE.

Seguir leyendo:

– Oficial: Messi renueva con Inter Miami hasta el 2028

– Messi es elegido el mejor jugador de la última jornada de la MLS

– Messi obtiene la Bota de Oro de la MLS con triplete en el 5-2 sobre Nashville SC

– Leo Messi presenta la “Copa Messi”, que enfrentará a las mejores canteras del mundo