El Chucky Lozano habría sido separado del San Diego FC por indisciplina y se perdería los playoffs

Tal parece que Hirving “Chucky” Lozano está haciendo todo para perderse el próximo Mundial 2026 con la selección de México, pues ahora de nueva cuenta está inmerso en un supuesto problema de indisciplina que le costaría no jugar los playoffs con el San Diego FC.

Cuando apenas Lozano estaba convenciendo al técnico de México, Javier Aguirre, que sus desplantes habían quedado atrás como aquel en donde denostó a personal de logística del Tricolor por no haberle conseguido un boleto de primera clase de la ciudad de Denver a Nápoles, ahora está metido en este embrollo por una supuesta pelea que protagonizó en el vestidor del cuadro fronterizo que está listo para demostrar en las finales el gran primer torneo que tuvo en el fútbol estadounidense.

Lo anterior se pudo conocer por una publicación del periodista Tom Bogert en el portal especializado The Athletic, que aseguró que mientras el equipo sandieguino espera rival entre Portland Timbers y Real Salt Lake, que se enfrentarán en el cruce de wildcards, el cuadro del sur de California tiene que lidiar con este problema interno en donde la directiva y el cuerpo técnico encabezado por el norteamericano Mickey Varas, estarían dispuestos a prescindir de su estrella mexicana en esta crucial fase.

Por esa razón, a quienes se preguntaron porque Lozano no apareció en el duelo pasado contra Portland Timbers a quienes golearon 4-0, se debió a un tema disciplinario que tampoco le permitió estar en la banca de suplentes, pues el técnico Varas ha priorizado la disciplina y no permitiría este tipo de situaciones.

Hermetismo de Mickey Varas

No obstante que el técnico Mickey Varas ha mantenido el asunto en total hermetismo, la publicación de The Athletic asegura que Chucky Lozano fue parte de un altercado en los vestidores que derivó con su ausencia en la alineación del San Diego FC.

La razón es que hasta ahora se pudo manejar debido a que se cruzó la fecha FIFA y Varas esperó al regreso del jugador a las instalaciones de San Diego FC para no tomarlo en cuenta en los entrenamientos y tampoco en el juego contra Portland Timbers.

Por esta causa, en la conferencia de prensa después del juego donde golearon a la escuadra del estado de Oregón, el técnico Varas se mostró hermético en el tema de la ausencia de Lozano, pero hasta ahora se pudo saber la causa de su separación del plantel.

Hasta el momento, los números de Hirving Lozano con San Diego esta temporada han sido sobresalientes y hasta antes del altercado, el ‘Chucky’ había aportado nueve goles y ocho asistencias en temporada regular en los 27 partidos que disputó.

Lo cierto es que Mikey Varas le demostró a todos que sin Lozano pueden jugar bien y dar esta clase de resultados, como la goleada 4-0 sobre Portland Timbers fuera de casa en calidad de visitante.

