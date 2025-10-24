El Chucky Lozano ofrece disculpas por su indisciplina en el San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano, delantero de la selección de México y del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), dio señales de vida después de su separación del plantel sandieguino por un caso de indisciplina, para ofrecer disculpas y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de su escuadra.

Frente a esta publicación, el técnico Mickey Varas insistió en manejar el asunto internamente, pero reconoció que el “Chucky” Lozano ofreció disculpas y aseguró que: ““Él está 100% comprometido a regresar al grupo, y nosotros estamos 100% comprometidos a apoyarlo”.

Lozano, que se involucró aparentemente en un intercambio de palabras en el vestidor del San Diego FC durante el medio tiempo del juego contra Houston FC, fue sancionado internamente por el técnico Mickey Varas, al no convocarlo para el partido contra Portland Timbers, después de regresar de su participación en la fecha FIFA con la selección de México.

La decisión del cuerpo técnico del San Diego FC llamó mucho la atención, sobre todo el estatus de figura con que llegó a la MLS el exdelantero del Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli de la Serie A, pero se priorizó la disciplina en el cuadro fronterizo, por lo cual Lozano tuvo que asumir la responsabilidad de su error y lo hizo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que siento por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya asumí la responsabilidad, la afronté y seguí adelante”, escribió Lozano.

Al mismo tiempo de su disculpa pública, Chucky resaltó que lo más importante en la temporada es seguir creciendo como equipo y como persona, además de comprometerse a dar su máximo esfuerzo en lo que resta del torneo de la MLS.

“Lo que más me importa es seguir creciendo: como jugador, como compañero y como persona. Cada día aprendo, mejoro y me esfuerzo al máximo para contribuir positivamente al equipo.

Estoy totalmente concentrado en el futuro, en los objetivos que compartimos y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos trabajado. Hemos construido algo especial juntos y estoy orgulloso de formar parte del camino del club durante muchos años”, se estableció en su publicación en su cuenta oficial de la red social de Instagram.

En espera de la decisión del cuerpo técnico del San Diego FC

Al mismo tiempo de su disculpa pública, resta conocer cual será la decisión del técnico Mickey Varas sobre este asunto disciplinario de Hirving Lozano y si bastará una disculpa de esta forma o tendrá que dirigirse a sus compañeros en forma interna.

Un hecho en contra de Lozano es que San Diego con la goleada sobre el Portland Timbers en el Decision Day, mostró que puede ganar y lucir sin un jugador clave, lo cual atenta contra los intereses del delantero mexicano que es conocido por sus actitudes rebeldes que le han costado su presencia en la selección de México.

Mickey Varas y sus compañeros dispuestos a perdonarlo

Por lo pronto el técnico Mickey Varas dijo este viernes que después de las disculpas ofrecidas por Hirving Lozano están dispuestos al cien por ciento de apoyarlo

SDFC HC Mikey Varas on Hirving Lozano's status for Sunday's playoff game, and reiterated that they are handling the situation internally.



“He’s 100% committed to making his way back into the group, and we’re 100% committed to supporting him.”@EVT_News pic.twitter.com/R6vzQgpmO5 — Sebastian Sanchez (@Ssanchez_16) October 24, 2025

“Él está 100% comprometido a regresar al grupo, y nosotros estamos 100% comprometidos a apoyarlo”, dijo Varas, que insistió en que el tema se manejó internamente y que ahí quedarán todos los detalles respecto a la indisciplina del delantero mexicano.

