Chucky Lozano volverá a convocatoria de San Diego FC en MLS

Hirving “Chucky” Lozano volverá a la convocatoria del San Diego FC, luego de perderse los últimos partidos debido a un conflicto interno.

Aunque el futbolista mexicano no volverá a la alineación titular, sino que entrará desde la banca, según afirmó Mikey Varas, entrenador de San Diego.

Según The Athletic, Lozano tuvo un altercado verbal durante el partido ante Houston Dynamo luego de ser sustituido a comienzos del mes de octubre.

Varas detalló que Lozano estaba listo para regresar con el equipo, mientras demuestre compromiso en los entrenamientos de cara al segundo compromiso contra Portland Timbers, luego de la victoria 2-1.

“Basándonos en todo lo que hemos visto, viajará a Portland y saldrá desde el banquillo”, declaró Varas a los periodistas.

“Simplemente quiere formar parte del grupo, que es lo más importante, [demostrar] con tus acciones qué quieres formar parte del grupo”.

Hirving Chucky Lozano entre los más pagados de la MLS

El futbolista mexicano llegó a San Diego como el primer jugador franquicia y está ubicado en el quinto puesto de los más pagados, con un salario de $6 millones de dólares.

En su primer año en la MLS, Lozano ha marcado nueve goles y ha dado diez asistencias en 27 partidos, y San Diego se ha proclamado campeón de la Conferencia Oeste.

LAFC gana en primer duelo de playoffs ante Austin

El hondureño Nathan Ordaz anotó este miércoles el gol de la victoria en el 2-1 de Los Ángeles FC contra Austin, del técnico español Nico Estévez, en la primera ronda de la serie al mejor de los tres partidos de los ‘playoffs’ de la MLS.

Ordaz decidió el encuentro con un gol en el minuto 79 en el partido de Los Ángeles, en el que una diana en propia puerta de Brendan Hines-Ike había dado ventaja a los angelinos. El irlandés Jon Gallagher igualó para el Austin.

