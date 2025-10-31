Xabi Alonso afirma que Vinícius Jr. no tendrá ningún castigo

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, valoró el perdón de Vinícius Jr. tras la actitud en el Clásico ante el Barcelona y afirmó que no habrá castigo contra el brasileño.

“El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con la plantilla y Vini estuvo muy bien, impecable. Habló desde el corazón con sinceridad y yo quedé muy satisfecho. Para mí, desde ese momento, el asunto quedó zanjado”, dijo Alonso.

El número 7 del Real Madrid publicó un comunicado en redes sociales en el que pidió disculpas a los aficionados, compañeros, al club y a Florentino Pérez, aunque no mencionó a Xabi Alonso.

“Fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón de lo que significa este club y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema pensando en todo lo que viene”, valoró Xabi Alonso.

👔💬 Rueda de prensa de XABI ALONSO tras el caso Vinicius



🙏 "El miércoles, después de los días de descanso, tuvimos una reunión con todos. Vinicius estuvo IMPECABLE, habló desde el corazón y con sinceridad"



👉 "Quedé muy satisfecho y el asunto quedó ZANJADO" pic.twitter.com/voKpAyyxpE — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 31, 2025

Alonso fue preguntado durante tres veces acerca de su situación con Vinícius, pero respondió siempre de la misma manera.

Xabi Alonso prepara su partido con el Valencia por LaLiga

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Valencia por LaLiga (1:00 pm PT) en el Santiago Bernabéu para reafirmar su liderato en el torneo español.

El conjunto del Valencia tiene tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos y ocupan el último puesto del descenso.

Madrid luego deberá viajar a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool de Arne Slot, club que está pasando por un mal momento en la Premier League.

El conjunto madrileño no tendrá a Antonio Rudiger, David Alaba y Dani Carvajal contra el Valencia.

La plantilla madridista ha recargado pilas para lo que viene, enfrentamientos ante Valencia y Rayo Vallecano en LaLiga, con la visita entre medias a Anfield en la Liga de Campeones, ante un Liverpool que derrotó con facilidad la pasada temporada al Real Madrid.

Sigue leyendo:

– Mauro Icardi vuelve a sonar para Cruz Azul como lo hizo al inicio del torneo

– Histórica playera de Maradona de Tepito al cielo en casi $10 millones de dólares

– El América busca relevo a Luis Malagón para el próximo torneo