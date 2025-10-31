Histórica playera de Maradona de Tepito al cielo en casi 10 millones de dólares

Han pasado 39 años, pero parece que fue ayer cuando Diego Armando Maradona inmortalizó la playera comprada en el popular barrio de Tepito en la CDMX y que este jueves en lo que habría sido su cumpleaños 65 volvió a recordarse por el elevado precio de diez millones de dólares que fue vendida en una subasta.

Sin duda un precio exorbitante, pero que sin duda refleja el impacto en el ámbito deportivo internacional de lo que representó esta camiseta con la singular historia que se le acredita y que adquirió mayor trascendencia después de aquel gol llamado “La Mano de Dios” que sirvió para vencer a Inglaterra 2-1 en la fase de cuartos de final donde también el divo argentino se despachó quizá con uno de los goles más sorprendentes de la historia del balompié internacional.

𝗛𝗜𝗦𝗧Ó𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗬 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗣𝗜𝗧𝗢 🇦🇷



🧵 | La playera que 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚 usó en los goles: "La Mano de Dios" y "Gol del Siglo" vs Inglaterra en el Mundial de México 86, fue comprada en Tepito; hoy fue subastada en 9.3 mdd. La '𝟭𝟬' la tenía Steve Hodge 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/52wutnD7rc — Fernando Moreno ✍ (@Fer_moreno17) May 5, 2022

De por sí la playera ya tiene consigo una singular historia, pero para los mexicanos representa mucho más porque dentro de las leyendas urbanas que se le acreditan a la llamada playera de la “Mano de Dios” sobresale el hecho de que supuestamente fue adquirida en el mercado del popular barrio de Tepito en la CDMX.

Una prenda que fue adquirida casi de emergencia cuando la marca francesa de indumentaria deportiva, patrocinadora de la Albiceleste Le Coq Sportif, supuestamente incumplió con la entrega de los uniformes del cuadro argentino previo a su importante duelo contra Inglaterra.

La increíble historia de Tepito

Por todos estos aspectos que la famosa playera tiene detrás una singular historia y en donde Héctor Miguel Zeleda, tercer portero de aquella escuadra sudamericana dirigida por el controvertido y exitoso técnico Carlos Salvador Bilardo y parte del club América donde se concentró el cuadro argentino sugirió comprar las playeras en el mercado del barrio de Tepito.

El cuerpo técnico aceptó la sugerencia sin saber que días después Maradona inmortalizaría la camiseta al grado de que épocas después generó un valor en el mercado de los coleccionistas, al grado de que en el 2022 fue adquirida en una subasta en Estados Unidos en cerca de diez millones de dólares demostrando el grado de devoción por esta prenda que pasó a ser una valiosa reliquia con el soporte del ingenio de la artesanía en la manufactura mexicana.

Una emergencia que salió a pedir boca

En medio de la controversia que ha representado la historia de la playera de Maradona adquirida en el Tepito como una emergencia, de acuerdo a las versiones de aquella época que aseguran que Argentina iba a jugar con su tradicional casaca albiceleste, pero en virtud de que Inglaterra saldría con su camiseta blanca, los argentinos buscaron una alternativa y como en el partido anterior contra Uruguay intercambiaron sus playeras, se quedaron sin piezas de reserva.

Fue así como a sugerencia de Héctor Miguel Zelada , según el relato de Rubén Moschella, una noche anterior acudieron a Tepito y en una tienda deportiva encontraron los modelos piratas de la camiseta azul que formaban parte del repertorio oficial registrado ante la FIFA.

Con la indumentaria en su poder, contaron con la colaboración de las trabajadoras del club América que agregaron con hilo y aguja los escudos y dorsales a mano, mientras que los números fueron improvisados del fútbol americano, con mayor medida, pero dentro de la reglamentación establecida.

Muchos años después, el famoso “Cabezón” Óscar Ruggeri corroboró esta versión de que las playeras fueron compradas en Tepito, no obstante que la marca francesa oficial que dotaba de la indumentaria a los argentinos se ha encargado de supuestamente desmentir estos hechos que pasaron a la historia.

🎥 Trabajadoras del @ClubAmerica (base de @Argentina durante el Mundial) planchan números y cosen escudo de la @afa en las playeras que consiguieron en Tepito horas antes del juego. "Si salimos campeones del mundo nos tienen que hacer un monumento", dice Jorge Burruchaga. pic.twitter.com/RTK18kK7UA — Fernando Moreno ✍ (@Fer_moreno17) May 6, 2022

En mayo de 2022, la casa de subastas Sotheby’s vendió esa misma prenda, que Maradona intercambió con el inglés Steve Hodge tras el partido, por 9.28 millones de dólares, convirtiéndose en una de las camisetas deportiva más caras jamás vendidas en la historia.

Finalmente, en México, estos hechos siguen vigentes y en murales en Tepito lo retratan como “uno más del barrio”, y el Estadio Azteca aún resuena con su nombre, mientras cada 30 de octubre su recuerdo vuelve a aparecer en el recuerdo de sus millones de seguidores en el mundo.

