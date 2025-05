El juicio por la muerte de Maradona se queda sin jueza: la acusan de grabar un documental sobre el caso

El proceso por la muerte de Diego Armando Maradona enfrenta un nuevo y sorpresivo obstáculo. Este martes, la jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio luego de que se confirmara su participación en un documental sobre el mismo caso que debía juzgar.

La medida fue tomada tras una audiencia en la que tanto las defensas como las querellas apoyaron de forma unánime su recusación.

“El apartamiento de la doctora Makintach consta en el acta y se convoca a las partes para dentro de dos horas“, anunció Maximiliano Savarino, presidente del tribunal, al declarar un cuarto intermedio para analizar los pasos a seguir.

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, calificó el caso de la jueza Julieta Makintach como ''el mayor escándalo de la Justicia'' y consideró que lo ''más saludable'' sería conformar un nuevo tribunal: ''Si el proceso avanza rápido, el juicio podría reiniciarse en dos meses''. https://t.co/V46XZFY0ja pic.twitter.com/1CRtQ86AZw — MDZ Online (@mdzol) May 27, 2025

La salida de la magistrada podría tener consecuencias graves: el juicio podría ser anulado, volver al inicio o continuar con un nuevo integrante del tribunal.

Un documental que pone en jaque todo el proceso

Durante la audiencia se presentó como prueba el tráiler de una miniserie documental sobre el juicio, en el que aparece la jueza Makintach. En las imágenes, se la ve caminando por los tribunales, con música electrónica de fondo e intercalada con escenas del propio Maradona.

También se mostró el guion del primer capítulo, que incluía escenas de la jueza en su casa, preparándose para ir al juzgado, y una declaración suya: “Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia”.

“Esta prueba es más que contundente y es sumamente grave”, expresó Savarino frente a los presentes, subrayando la seriedad de la situación.

Aunque todas las partes apoyaron la recusación y cuestionaron con firmeza a la jueza, Makintach negó haber tenido conocimiento del material. “Lamento que no me crean. Yo no conocía este material. Nunca vi este guion. No es mío, no me pertenece. Nunca vi ese material en mi vida”, se defendió.

Asimismo, cuestionó el accionar de los abogados, afirmando que “no confían en mí por una razón macabramente armada”. Sin embargo, terminó aceptando la decisión: “Ante el pedido de todas las partes no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada. Espero que el juicio pueda seguir sin mí”.

El juicio comenzó el pasado 11 de marzo. Desde entonces, se han llevado a cabo 19 audiencias y han declarado más de 40 testigos, entre ellos, las hijas del exfutbolista: Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, mientras recibía atención médica en su casa, en la localidad de Tigre, al norte de Buenos Aires, Argentina.



