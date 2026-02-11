Piden una oportunidad con México para el portero Pablo Sisniega del San Diego FC

La gran actuación del portero mexicano Pablo Sisniega del San Diego FC en el duelo donde eliminaron a los Pumas de la UNAM de la Concachampions ha generado que muchos ojos se poseen sobre el guardameta para pedir una oportunidad en la selección de México.

Entre ellos su compañero Aníbal Godoy, jugador panameño y capitán del cuadro fronterizo de la Major League Soccer (MLS), quien solicitó públicamente una oportunidad para el cancerbero en el seleccionado mexicano que se prepara para el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

El capitán de San Diego FC aseguró que el portero Pablo Sisniega debería recibir la oportunidad de ser convocado a la Selección Mexicana. El arquero es hijo de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y estuvo presente en CU para apoyar a su hijo 👀https://t.co/ExM5ldDbdy pic.twitter.com/EtytHMGlNd — MedioTiempo (@mediotiempo) February 11, 2026

“(Sisniega)Tiene que estar en Selección”, dijo Godoy tras la derrota 0-1, pero que dejó el global 2-4 a favor del conjunto de la MLS. “Felicidades, jugaste cabrón”, precisó el panameño visiblemente emocionado por la eliminación sobre los Pumas.

Godoy se refería a la actuación determinante del cancerbero que fue determinante en el pase del equipo estadounidense a la siguiente fase de la Concachampions con lances importantes que minimizaron su falla en el gol del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 47 y que hicieron que muchos ojos se fijaran en la actuación del portero con una opción en el cuadro nacional de México que dirige Javier Aguirre.

¡VA A VER A SU HIJO! 👏❤️



Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario para ver a su hijo, Pablo Sisniega, quien es el arquero del San Diego FC



📹 Mario Badillo pic.twitter.com/UlpxWDaxgl — MedioTiempo (@mediotiempo) February 11, 2026

La cercanía de Pablo Sisniega con la selección de México es demasiada, pues simplemente es hijo del actual presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol Ivar Sisniega, quien representó a México en competencias olímpicas como pentatleta y que estuvo el pasado martes en el estadio Olímpico Universitario para ver a su hijo con quien al final del encuentro se fundió en un abrazo en la pista de tartán por su gran actuación.

Sisniega al ser entrevistado después del juego, dijo que su sueño desde niño es defender el marco de la selección de México: “Desde niño mi sueño es ir a la Selección. Obviamente que el Vasco Aguirre venga (a ver el juego de Concacaf) es porque hay muchos jugadores de Pumas, pero sí se puede fijar en mí. Mi mayor ilusión y mi mayor sueño es la Selección”.

Abrazo entre Ivar Sisniega y Pablo Sisniega, padre e hijo tras la gran actuación contra Pumas en la #Concachampions. pic.twitter.com/T211QO7cuB — FOX (@somos_FOX) February 11, 2026

Pablo Sisniega surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, también ha tenido participación en la Real Sociedad B de España, Charlotte y San Antonio FC y ahora defiende con gran éxito la meta del San Diego FC.

