México enfrentaría a Australia, Ghana y Serbia antes de debutar en el Mundial

La selección de México sigue buscando rivales para después de la fecha FIFA del mes de marzo vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, por lo que se tiene proyectado enfrentar a Australia, Ghana y Serbia, ante de debutar en el Mundial el próximo 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula

En información proporcionada por el canal deportivo TUDN, México estaría cerca de cerrar enfrentamientos contra Australia, Ghana y Serbia, en partidos que se jugarían en suelo mexicano y uno más en Estados Unidos, después de que el duelo contra Argentina en la semana antes del Mundial sigue en el aire.

🎙️Información de @GibranAraige pic.twitter.com/IWCglRDANs — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 11, 2026

Los partidos son de alto nivel, pues tanto Australia como Ghana lograron estar presentes en la justa mundialista, mientras los serbios se quedaron en el camino en el Grupo K de las eliminatorias mundialistas en Europa detrás de Inglaterra que avanzó directo y de Albania un punto abajo que lo dejó fuera de opciones mundialistas.

Los serbios no avanzaron al mundial, pero son un adversario de respeto y cuentan con jugadores de alto nivel en las principales ligas europeas, por lo cual será un adversario que puede servir para los fines que busca el técnico Javier Aguirre.

Hasta el momento no están definidas las sedes en México para estos juegos, pero seguramente serían en plazas mundialistas, aunque no precisamente en los estadios sede como en el Jalisco de Guadalajara o el Universitario en Monterrey en donde la selección tiene gran poder de convocatoria.

Mientras que en Estados Unidos sería en el Rose Bowl de Pasadena, pues se quiere aprovechar la cercanía del Mundial para hacer el partido de apoyo total al Tricolor para desearle suerte en el debut contra Sudáfrica.

México hasta el momento tiene proyectado enfrentar a Islandia el 25 de febrero en el estadio La Corregidora de Querétaro y después a Portugal en el renovado estadio recientemente bautizado como Banorte, por lo que los juegos contra Australia, Ghana y Serbia quedan como anillo al dedo en la preparación de la selección de México.

Es cierto que se tenía pensando enfrenta Países Bajos, Italia o Alemania, pero estas selecciones ya tienen llena su agenda y obviamente deberán conformarse con estos adversarios que de todas formas son importantes.

