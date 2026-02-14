Julián Quiñones mantiene un ritmo demoledor antes del Mundial

Julián Quiñones sigue demostrando con goles que puede ser uno de los delanteros de México en el Mundial de 2026. El exdelantero de las Águilas del América mantiene un demoledor ritmo goleador en Arabia Saudita con el Al Qadsiah. Quiñones está por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores.

En el encuentro entre el Al Qadsiah y Al Fateh, Julián Quiñones marcó un gol en el empate 1-1 entre estos dos conjuntos. El delantero mexicano aportó su cuota goleadora habitual por partido, pero su club no lo acompañó.

Julián Quiñones ha sido la principal carta ofensiva del club. El delantero azteca ha marcado en 9 de los últimos 12 partidos del Al Qadsiah. De hecho, las únicas derrotas del equipo han sido sin Quiñones.

Por la Saudí Pro League, Al Qadsiah solo ha perdido dos partidos. Curiosamente en esos dos compromisos Quiñones no pudo disputar ningún minuto por una lesión en el músculo flexor de la pierna derecha. Aquellas derrotas fueron 2-0 con el Al Taawoun y 2-1 con Al Ahli.

Durante esta temporada Julián Quiñones tiene más goles que partidos disputados. El mexicano ha jugado 18 encuentros por la Saudí Pro League, 3 por la King’s Cup y 1 por la Saudí Super Cup. En esa cantidad de encuentros el mexicano ha anotado 22 goles.

Arriba de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es el tercer máximo goleador de la liga de Arabia Saudita. El exjugador del Real Madrid ha anotado 17 goles en 18 partidos. Julián Quiñones está un escalón por encima del portugués con un partido menos (18 goles en 18 partidos).

Pero el líder goleador del torneo es Ivan Toney. El delantero inglés del Al Ahli tiene 19 goles en 19 partidos disputados en el torneo. El atacante de 29 años ha anotado goles en 9 de los últimos 10 partidos de su club.

