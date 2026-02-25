“No me genera incertidumbre”: Javier Aguirre confía en que el juego del Tri contra Portugal se disputará

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que el partido amistoso entre México y Portugal programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca sigue en pie, pese a la percepción de inseguridad que se ha generado en el país tras los recientes hechos de violencia en Jalisco.

El encuentro forma parte de la fecha FIFA de marzo y es clave en la preparación rumbo al Mundial 2026, torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Aguirre descarta cancelación del México vs Portugal

El estratega fue claro al señalar que no contempla cambios en el compromiso ante el conjunto europeo.

“No me genera incertidumbre. Es normal que ellos estén en su derecho de evaluar las circunstancias, pero yo contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos”, afirmó Aguirre.

“Me garantiza la gente de la Federación (Mexicana de Futbol) que hay seguridad para todos nosotros”, agregó el técnico.

🇲🇽⚽🇵🇹 ¿Aún habrá partido México vs Portugal?



El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló con certeza sobre el partido amistoso programado para el 28 de marzo, asegurando que sigue en pie el encuentro



"Todo está conforme a lo planeado, estoy tranquilo… pic.twitter.com/Vb9XNqmONA — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 25, 2026

Las declaraciones del ‘Vasco’ llegan luego del comunicado emitido por la Federación Portuguesa de Futbol, que manifestó estar atenta a la situación de seguridad en México tras los hechos ocurridos en Jalisco.

La postura oficial de Portugal sobre el amistoso

La Federación Portuguesa de Futbol expresó su postura mediante un comunicado oficial, subrayando que la seguridad es su prioridad absoluta.

“La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la selección nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, encuentro de preparación para el Mundial de 2026”, escribió la institución.

“La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, concluyó la FPF en su comunicado.

El pronunciamiento generó inquietud entre aficionados, pero no implicó una cancelación ni modificación oficial del encuentro.

La Federación Portuguesa de Futbol informó que se mantiene en alerta por la situación de seguridad en México y evalúa de forma permanente las condiciones para disputar el partido del 28 de marzo en el Estadio Azteca, rumbo al Mundial 2026.



Portugal dejó claro que la seguridad de… pic.twitter.com/WugJ2FpjvV — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) February 24, 2026

FMF confirma: no hay cambios para el 28 de marzo

Horas después, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró en redes sociales que el partido amistoso se mantiene en fecha y sede.

“La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios”, fue el mensaje de la FMF.

De esta manera, el Estadio Azteca continúa como escenario confirmado para el compromiso internacional.

El Tri enfocado en su preparación rumbo al Mundial 2026

En la conferencia previa al duelo amistoso ante Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro, Javier Aguirre reiteró que el plantel está concentrado en lo deportivo.

“No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo y eso es lo que a mí me corresponde. Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros”, concluyó ‘el Vasco’.

El amistoso ante Portugal representa una prueba de alto nivel para la Selección Mexicana, que busca consolidar su proyecto de cara al Mundial 2026, donde será uno de los países anfitriones.

Seguir leyendo:

– Selección de Portugal de CR7 duda si viajar a México para amistoso debido a la situación en el país

– FIFA debe quitarle el Mundial a México, aseguró el periódico inglés The Mirror

– La presidenta de México descartó la cancelación del Mundial 2026

– Mundial 2026: qué puede pasar en las sedes de México tras la muerte de “El Mencho”