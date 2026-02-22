Mundial 2026: qué puede pasar en las sedes de México tras la muerte de “El Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurre a menos de cuatro meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo comenzará el 11 de junio y México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

En territorio mexicano habrá partidos en tres ciudades: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. La pregunta es inevitable: ¿puede este hecho alterar la organización o la seguridad en esas sedes?

Por ahora no hay anuncios oficiales que indiquen cambios en el calendario o en la planificación del Mundial. Pero el contexto obliga a analizar escenario por escenario.

Vehículos calcinados en un estacionamiento frente a un centro comercial en Guadalajara, Jalisco, el domingo 22 de febrero de 2026, mientras las autoridades informaban que el Ejército mexicano había abatido al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”. Crédito: Alejandra Leyva | AP

Guadalajara: la sede bajo la lupa

Guadalajara, capital de Jalisco, es una de las ciudades anfitrionas y, al mismo tiempo, el estado ha sido señalado durante años como bastión del CJNG.

Tras la muerte de su líder se reportaron bloqueos, incendios de vehículos y despliegues federales en distintas zonas del estado. Estos episodios, si bien suelen ser de duración limitada, impactan en dos variables clave para un Mundial: movilidad y percepción internacional.

Guadalajara albergará partidos en el Estadio Akron y espera una fuerte afluencia de turistas. En eventos de esta magnitud, la seguridad suele reforzarse con operativos federales y coordinación especial con fuerzas estatales y municipales. A cuatro meses del torneo, el foco estará en garantizar accesos, transporte público, rutas aeroportuarias y corredores turísticos.

El principal riesgo no es un ataque directo al evento (algo altamente improbable por el costo político y operativo que implicaría), sino episodios de violencia local que afecten la imagen del destino en semanas previas al inicio.

Guadalajara albergará partidos en el Estadio Akron y espera una fuerte afluencia de turistas. Crédito: Cristian Hernández | Imago7

Ciudad de México: blindaje institucional

La capital mexicana será sede en el Estadio Azteca, que hará historia al albergar partidos en tres Mundiales distintos. La Ciudad de México cuenta con la estructura institucional más robusta del país en materia de seguridad y coordinación intergubernamental.

Aunque la capital no ha sido el epicentro operativo del CJNG, cualquier escalada nacional suele traducirse en refuerzos preventivos en la capital. A medida que se acerque junio, es previsible un incremento en controles, inteligencia y despliegue policial en zonas turísticas y deportivas.

En términos logísticos, la Ciudad de México tiene experiencia en eventos masivos internacionales. El desafío estará más vinculado a percepción y narrativa global que a capacidad operativa.

Peatones pasan junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero, tras la muerte del líder narco conocido como “El Mencho”. Crédito: Armando Solis | AP

Monterrey: estabilidad relativa, vigilancia reforzada

Monterrey, en el estado de Nuevo León, será la tercera sede mexicana. Históricamente ha tenido presencia de distintos grupos criminales, pero no ha sido el núcleo de operación del CJNG en los últimos años.

La ciudad es uno de los polos industriales más importantes de México y mantiene infraestructura sólida y cooperación estrecha con fuerzas federales. En el contexto actual, es esperable un refuerzo de protocolos de seguridad, pero no hay indicios de alteraciones en la planificación del Mundial.

El factor tiempo: cuatro meses decisivos

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el margen para incertidumbre es corto. En megaeventos deportivos, la seguridad se planifica con años de anticipación y contempla escenarios de crisis.

La experiencia indica que tras la caída de un líder criminal puede haber reacomodamientos internos o demostraciones de fuerza localizadas. La clave estará en si estos episodios se mantienen acotados o escalan en duración e intensidad.

A cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo, lo que ocurra en las próximas semanas será determinante. Si la reacción violenta es breve y contenida, el Mundial seguirá su curso sin alteraciones. Si se prolonga, la presión internacional crecerá.

