Selección de Portugal de CR7 duda si viajar a México para amistoso debido a la situación en el país

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) mantiene bajo revisión el viaje de la Selección de Portugal a México para disputar el partido amistoso del 28 de marzo, programado como preparación para el Mundial 2026, debido a la “delicada situación” de seguridad que atraviesa el país.

El encuentro ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) forma parte del calendario internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Portugal sigue “de forma permanente y atenta” la situación en México

En un comunicado difundido este 24 de febrero, la FPF señaló que “sigue de forma permanente y atenta” la situación en territorio mexicano.

“La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y determinantes para seguir la situación”, indica el texto.

La federación precisó que cualquier determinación será resultado de un monitoreo “permanente”, en coordinación con el gobierno de Portugal y en comunicación directa con la FMF, con la que afirmó mantener “excelentes relaciones institucionales y contactos regulares”.

La seguridad, prioridad absoluta para la FPF

La postura del organismo es clara: la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados está por encima de cualquier compromiso deportivo.

“La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, dijo la FPF.

Además de ser un ensayo competitivo rumbo al Mundial 2026, el amistoso está contemplado como el evento que marcaría la reapertura oficial del histórico Estadio Azteca tras su remodelación.

La federación portuguesa destacó que se sintió “honrada” con la invitación y que espera “con ilusión” la celebración del encuentro “por su simbolismo e importancia en el marco de la preparación de la selección nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa”.

Recomendación del gobierno portugués a sus ciudadanos

El gobierno de Portugal aconsejó a sus ciudadanos en México evitar traslados innecesarios tras la escalada de violencia derivada del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe “ningún riesgo” para los visitantes durante el Mundial 2026, incluyendo la sede de Guadalajara, ciudad cercana a la zona donde ocurrieron los hechos.

México mantiene firmes sus sedes mundialistas

México será protagonista en la inauguración del Mundial 2026, con el partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México, además de encuentros en Guadalajara y Monterrey.

Pese al contexto de seguridad, las autoridades mexicanas han reiterado que el país mantiene las condiciones necesarias para albergar el torneo más importante del futbol internacional.

