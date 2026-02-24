La presidenta de México descartó la cancelación del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó este martes en “La Mañanera” la cancelación del Mundial 2026 en suelo azteca como consecuencia de los hechos violentos suscitados después de la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

La titular del ejecutivo mexicano, a pregunta expresa respecto a si los hechos violentos que se han generado en el territorio azteca a raíz de la captura y abatimiento del célebre delincuente líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ponían en peligro la justa mundialista de junio próximo, a lo cual con gesto adusto y en pocas palabras rechazó esta posibilidad.

Sheinbaum Pardo resaltó que nada, ni nadie, impedirá que en el próximo verano se disfrute el Mundial en las sedes de México, Guadalajara y Monterrey, la justa mundialista universal que por primera ocasión en su historia reunirá a 48 países en una competencia que se desarrollará en tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá al mismo tiempo.

Según la mandataria, el certamen en México tendrá todas las garantías necesarias para llevar a cabo la Copa del Mundo, y las y los miles de visitantes pueden estar tranquilos durante su estadía. El juego inaugural está planeado para el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, y también se desarrollarán partidos en Monterrey y Guadalajara, capital de Jalisco, ciudad que ha sido más afectada por este clima de violencia generada por el crimen organizado como forma de represalia por haber capturado y abatido al capo del CJNG.

En los momentos en que todos los ojos del mundo están puestos en México y en la forma de actuar de sus autoridades después de la exitosa captura y extinción de uno de los delincuentes de mayor trascendencia en suelo mexicano y a nivel internacional, al grado de que las autoridades de Estados Unidos llegaron a ofrecer 45 millones de dólares a quien proporcionara datos que llevaran a su captura, la titular de México, reiteró que existen todas las garantías para efectuar la competencia deportiva.

Frente a la seguridad del mensaje de la mandataria mexicana, sin duda existe una gran presión internacional que desaprueba que el Mundial se realice en México y en Norteamérica, debido a los problemas de seguridad que existen en la nación azteca y que se dejaron crecer en los últimos siete años.

Entre ellos, la prensa inglesa, que está generando una gran presión contra la FIFA para quitarle la sede del Mundial y migrarlo completamente a Estados Unidos: “La FIFA no tiene más remedio que despojar a México de partidos del Mundial”.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum, presidente de México, no ve peligrar el Mundial pese a los incidentes en el país:



❌ "No hay ningún peligro".



✅ Confirma la información de @JulioSuarezTV en #JUGONES. https://t.co/ZBrCx6TSnh pic.twitter.com/WIpxWpGDMQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2026

Voces también como la del expresidente de la FIFA Joseph Blatter criticaron y lamentaron que el Mundial se realice en Norteamérica, pero sobre todo en México, donde, además de las sedes anunciadas como México, Guadalajara y Monterrey, otras ciudades también se alistan a recibir a equipos participantes para el repechaje, generando con esto, un clima de incertidumbre sobre la seguridad que se pueda garantizar a los países participantes.

