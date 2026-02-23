Ricardo Trevilla, secretario de Defensa de México, al borde del llanto tras dar el pésame y reconocimiento a militares caídos en operativo contra “El Mencho”

El secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, vivió un momento de gran tristeza luego de estar al borde del llanto al momento de dar el pésame y hacer un reconocimiento a los militares caídos durante el operativo contra “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fue en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde el general Trevilla hizo un reconocimiento al personal militar y calificó de exitosa la operación militar.

“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida… También vamos, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa, se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y ¿qué es lo que se demostró?, la fortaleza del estado mexicano, de eso no hay duda, gracias”, señaló el general Trevilla.

Estas palabras del general Ricardo Trevilla se dan luego de haber narrado cómo fue que las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano realizaron el operativo para dar con el paradero de “El Mecho” y su posterior muerte.

“Se traslada a “El Mencho”, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto. Debido a eso se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara sobre todo por el riesgo que podría correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas”, narró Trevilla sobre cómo fue la muerte de “El Mencho”.

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaun Pardo, hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas por su actuación.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. Al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó.

De acuerdo con autoridades mexicanas, fueron 25 los miembros de la Guardia Nacional quienes perdieron la vida durante este operativo realizado ayer domingo 22 de febrero.

Además se informó que 30 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron y 70 más fueron detenidos durante los ataques a carreteras en estados como Jalisco y Michoacán.

