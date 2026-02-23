Seguimiento a pareja sentimental de “El Mencho” llevó a su localización y captura, asegura el Secretario de Defensa de México

Un día después del operativo realizado por fuerzas mexicanas contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que fue el rastreo de la pareja sentimental de “El Mecho” lo que permitió dar con su localización.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”, dijo.

“En ese lugar se reunió con ‘El Mencho’ esta pareja sentimental. Y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar, él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación”, precisó.

Desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Trevilla Trejo dijo que el proceso de operación para dar con “El Mencho” fue muy complejo y que fueron fuerzas especiales quienes planearon y ejecutaron el operativo.

“Es doctrinario, es un axioma, de las operaciones militares que se realizan las fuerzas armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear, en este caso fue el personal de fuerzas especiales y personal especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación”, afirmó.

“Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la fuerza especial conjunta, fuerzas especiales del ejército, fuerza especial inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil, constituida con 6 helicópteros y fuerzas especiales, que se dirigiría al área de operaciones, para conservar el secreto y obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa”, mencionó.

Fuerzas especiales dieron con el paradero de “El Mencho”. Crédito: Mario Guzmán | EFE

El Secretario de Defensa, narró que el día del operativo, las fuerzas especiales estaban en situación de alerta para establecer un cerco y desplazarse al lugar donde se encontraba “El Mencho”.

“No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares en estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron la de una fuerza que constituyó el apoyo aéreo, con aviones texanos, de la Fuerza Aérea Mexicana”, comentó.

“Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, en el transcurso de la noche que se corrobora la presencia de “El Mencho”, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde se encontraba, para efectuar la detención, se iba a hacer un cerco, el Mencho tiene dos órdenes por delincuencia organizada, entonces se iba a hacer un cerco, teníamos la información”, precisó.

Al llegar al lugar donde se encontraba el líder del Cártel Jalisco, las fuerzas especiales de México fueron recibidos con “un ataque muy violento” por parte del personal de “El Mencho”, dijo Trevilla.

“Abren fuego, el personal de seguridad de “El Mencho”, contra personal militar, el Mencho sale, dejan a un grupo con gran cantidad de armamento, fue realmente un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada, y el personal militar, fuerzas especiales repele la acción. Fallecen ahí en total 8 delincuentes”, informó.

Tras señalar que en el lugar se aseguraron 7 armas largas, dos lanzacohetes, 8 vehículos, cartuchos y cargadores, el general mexicano dijo que “El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa en un complejo de cabañas cerca de Tapalpa, en Jalisco.

“Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Llevaban cohetes también… No los usaron los lanzacohetes afortunadamente, sin embargo si impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana, en Sayula, Jalisco, ahí aterriza este helicóptero y afortunadamente no hay personal herido”, continuó.

Noticia en desarrollo…