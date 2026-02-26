Gianni Infantino insiste en que en México habrá repechaje y Mundial, fantásticos

Nuevamente, el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el ítalo suizo Gianni Infantino, insistió en que México realizará un repechaje y un Mundial 2026, fantásticos, avalado en el compromiso que realizaron las autoridades aztecas encabezadas por su titular Claudia Sheinbaum.

El jerarca del fútbol mundial, en entrevista para el periódico AS desde la ciudad de Miami, destacó que no existen dudas respecto a la organización de ambos eventos, dejando a un lado el clima de incertidumbre que se generaron sobre México después de los hechos violentos que permearon a la nación azteca después de la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Infantino dijo que está descartado cualquier cambio, mudanza o designación de las nuevas sedes para el repechaje y el Mundial que se realizarán en las sedes de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, dando un espaldarazo al país azteca.

“Se descarta por completo que habrá otra sede, vamos a México, lo vamos a hacer bien y va a ser fantástico”, dijo en respuesta a una pregunta expresa del medio de comunicación mexicano que abrió un compás de incertidumbre por lo que pueda acontecer en plenos eventos.

No obstante, el presidente de la FIFA dijo que los duelos de repechaje del próximo mes de marzo en Guadalajara y Monterrey no sufrirán modificaciones y se jugarán conforme a lo estipulado, al igual que los juegos del Mundial que albergarán estas dos ciudades junto con la capital del país, la Ciudad de México.

Plena confianza en México

Gianni Infantino también recalcó que la FIFA tiene la confianza puesta en las autoridades mexicanas, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como en los cuerpos de seguridad, afirmando que en medio de todo lo que ha pasado México, el país merece celebrar de gran manera el Mundial.

“Estamos trabajando y en contacto permanente con la presidencia. Claramente, monitoreamos la situación, miramos la situación. Pasan cosas en el mundo, no vivimos en la luna y cuando pasan cosas, tenemos que confiar en las autoridades, en el estado, en la policía, tenemos que confiar en ellos. Tenemos toda la confianza y tenemos que apoyar a México, a un país que ha sufrido y que merece que el Mundial sea una fiesta y va a ser una fiesta”, aseguró el titular de la FIFA.

"Las declaraciones de Infantino son de mucha confianza y respaldo" 🤓☝️



En #ClaroSportsEnW, @albertolati destaca el impacto de las palabras del presidente de FIFA a México 👔🤝🇲🇽



📽️: @AlexUzetta pic.twitter.com/xYOJY0hQDg — AS México (@ASMexico) February 25, 2026

En las últimas 72 horas, tanto la prensa internacional como la propia FIFA, así como algunas selecciones afiliadas, mostraron su preocupación sobre la seguridad que pueda existir en los partidos de preparación como el caso de Portugal, el próximo 28 de marzo en el estadio Azteca, así como Bolivia en el repechaje en las mismas fechas, como también para la justa mundialista a partir del próximo 11 de junio.

Seguir leyendo: