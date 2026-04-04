Aílton da Silva se arrepiente de no haber representado a México

En la actualidad existe un gran debate sobre la presencia de futbolistas naturalizados en la selección mexicana. Con más frecuencia se suman futbolistas con estas características a los procesos de El Tri. El brasileño José Aílton da Silva se arrepiente de no haber sido uno más en esa lista.

Futbolistas como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame tienen grandes posibilidades de sumarse a la plantilla final de Javier Aguirre para el Mundial de 2026. El exfutbolista José Aílton da Silva reconoció que, en su momento, pudo haber sido uno de ellos y jugar la Copa del Mundo de 2006.​

“Fíjate que yo tuve la oportunidad de naturalizarme (…) En la época que yo estuve en Pumas, La Volpe me llamó para el Mundial de 2006. Aarón Padilla, que Dios lo tenga en su gloria, también me propuso mi naturalización porque me argumentó que era un tipo que jugaba bien por la banda izquierda y podía ayudar a la selección“, dijo el exfutbolista brasileño en una entrevista con Récord.

¿SE LO IMAGINAN?



"Fue una estupidez no naturalizarme y jugar por México": Aílton da Silvahttps://t.co/KJ3GOMrF2x — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 4, 2026

Contrario a lo que opinan leyendas como Carlos Hermosillo, José Aílton da Silva está de acuerdo con la naturalización de futbolistas. El exjugador de los Pumas de la UNAM se arrepiente de no haber tomado ese camino y reconoce que sirve como una herramienta adicional para las selecciones.

“Fue una estupidez no haber hecho la naturalización. Estoy de acuerdo en que los buenos jugadores que están en un país por mucho tiempo pueden jugar para el representativo donde se sientan a gusto. En Europa hay muchos naturalizados si aportan. No veo ningún problema en eso“, agregó.

José Aílton da Silva en México

El exfutbolista brasileño jugó 114 partidos con los Pumas de la UNAM. Este fue el club con el que Da Silva generó una mayor identidad. José Aílton da Silva levantó tres trofeos con el conjunto auriazul (Clausura 2004, Apertura 2004 y el trofeo de Campeón de Campeones).

José Aílton da Silva jugó para cinco equipos en la Liga MX. Además de defender los colores de los Pumas de la UNAM, Da Silva también jugó para el Club Atlas, el Club León (en dos etapas), los Tiburones Rojos de Veracrúz y San Luis.

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