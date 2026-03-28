Sinha respaldó a los naturalizados en El Tri, pero no ve a una selección sólida

La selección mexicana convence poco a los analistas y personalidades del fútbol. El Tri tendrá un par de duelos complejos ante Portugal y Bélgica para medir su verdadero nivel contra selecciones de peso. Sinha no está muy convencido de la sinergia del grupo y las ideas de Javier Aguirre.

Sinha jugó más de 50 partidos con la camiseta de la selección mexicana. El exmediocampista de El Tri comparó el proceso de Ricardo La Volpe con el de Javier Aguirre. Sinha considera que el “Vasco” tiene un gran plantel, pero no los ha logrado engranar.

“Sí teníamos muy claro a qué jugábamos… Ricardo nos puso un sello muy marcado de qué quería (…) Yo veo un gran plantel, pero no veo un gran equipo… a tan poco tiempo del Mundial no saber bien claro a qué vamos a jugar, es lo que a mí me llama la atención”, dijo Sinha en una entrevista con Fox Sports.

El conjunto mexicano se medirá a Portugal el sábado 28 de marzo. Tres días más tarde El Tri se enfrentará a Bélgica. Ambos rivales tienen un nivel muy superior al de sus recientes partidos disputados (Islandia, Bolivia y Panamá).

Naturalizados en El Tri

La selección mexicana podría contar con varios futbolistas naturalizados en el Mundial. Entre ellos están Julián Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo. Sinha también vivió la experiencia de representar a México como jugador naturalizado. Sinha nació en Itajá, Brasil.

“A mí me tocó pasar la etapa más complicada de un nacionalizado… llegaron reporteros a preguntarme quiénes eran los caudillos del sur o del norte. ¿Qué soy futbolista o soy historiador?“, recordó.

¡LA POSTAL!



Antonio Naelson " Sinha " festejando ante Japón el mejor gol de la Copa Confederaciones 2005 en Alemania. pic.twitter.com/g0GTf26dWQ — Christian Ramírez (@Christi6179520) September 6, 2025

Sinha defendió la camiseta de El Tri en 59 partidos. El exmediocampista jugó varios torneos importantes con El Tri como la Copa Confederaciones, la Copa Oro, duelos de clasificación Mundialista e incluso el Mundial de Alemania 2006.

“Para mí tienes que aportar lo que tú puedes aportar. No soy extraterrestre, soy un futbolista igual que cualquiera“, concluyó.

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