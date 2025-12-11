¿Por qué Pumas volverá a contratar a José Juan Macías?

José Juan Macias y los Pumas de la UNAM reactivaron su relación laboral, con lo cual el delantero tapatío firmará un contrato por los próximos dos años que estará condicionado a la evolución de la lesión que sufrió hace un mes y que lo tendrá alejado de las canchas por los próximos ocho meses.

Dicho acuerdo se dio después de varias semanas de negociaciones en donde Macías incluso quedó fuera de la órbita del cuadro universitario, pero al final la necesidad de un artillero importante y que el exartillero de las Chivas, León y Santos Laguna, pueda recuperarse totalmente apuró un arreglo contractual por los próximos dos años.

Pumas 👣🚨



José Juan Macías ha renovado con Pumas.



El mexicano firmó por dos años. Pumas hará una evaluación en un año de la evolución de su rehabilitación, en caso de que no sea positiva, existe el acuerdo de finalizar contrato antes del tiempo establecido.



ℹ️ @diegoyvey pic.twitter.com/S5WaqgHV2M — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) December 11, 2025

Después de que Pumas venció a Cruz Azul en la pasada fecha 17 del torneo regular, en donde Macías volvió a lesionarse de la rodilla izquierda que hizo pensar en un retiro anticipado y la ruptura de la relación laboral con el cuadro universitario, más allá de que en primera instancia Pumas mostró públicamente solidaridad con el delantero.

“El Club Universidad Nacional informa que el delantero José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda el sábado pasado en el partido contra Cruz Azul”.

“Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial”.

Empero, sus compañeros y el técnico Efraín Juárez respaldaron a Macías e inclusive la directiva felina cobijaron a José Juan al garantizarle que lo renovarían y acompañarían en su rehabilitación sobre todo después de que el artillero se encontraba muy cerca de cumplir los objetivos trazados en el contrato con el jugador.

La renovación con JJ Macías

Después de que Macías y Pumas estuvieron muy cerca de tomar rumbos diferentes y que incluso la relación se puso muy ríspida después de que la directiva de los felinos no aceptó pagar la rehabilitación del jugador en Estados Unidos y que le ofrecieron rehabilitarse en México para abaratar el costo de la rehabilitación, el jugador se mantuvo en su postura y terminó por cerrar negociaciones.

El Club Universidad Nacional siempre permaneció en que José Juan Macías aún tenía contrato con el equipo y que se encontraban en conversaciones para determinar el siguiente paso en su recuperación. Mismo que finalmente sucedió y ahora estará vinculado con los felinos por los siguientes 2 años.

🚨 Mercado de Fichajes 🚨



Jose Juan Macias renovó con Pumas UNAM.



Firmo por dos años con evaluación en un año para supervisar su rehabilitación, en caso de ser negativa existe el acuerdo de finalizar el contrato. pic.twitter.com/Z8Lbsaqi3p — TodoFutbol1620 (@futbol1620) December 11, 2025

Cabe recordar que Macías estará de baja por los siguientes 8 meses. Por lo que los universitarios harán una evaluación constante de la rehabilitación de José Juan. En caso de que en el primer año de su nuevo contrato la evolución no sea favorable, Pumas podrá terminar el contrato de 2 años antes del tiempo determinado.

