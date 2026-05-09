Guillermo Ochoa quiere estar en su sexto Mundial como protagonista

La convocatoria de Guillermo Ochoa a la selección mexicana ha generado múltiples debates. “Memo” es un arquero de 40 años que tiene grandes posibilidades de disputar su sexta Copa del Mundo. Pero el exguardameta del América no quiere ver los partidos de El Tri desde el banquillo.

Guillermo Ochoa ha disputado 152 partidos con la selección mexicana. Desde su debut en diciembre de 2005, “Memo” ha formado parte de las victorias y derrotas del conjunto azteca. A pocas semanas de la Copa del Mundo, Ochoa espera estar en la lista de Javier Aguirre.

“Buscando disfrutar de esta etapa de mi carrera, sin duda una etapa diferente en los años y por cada Mundial que he vivido tienen momentos especiales. Hoy con mucha ilusión de un nuevo Mundial”, dijo el guardameta mexicano en unas declaraciones recopiladas por Récord.

🗣️ “Es algo que me propuse como reto personal”



Guillermo Ochoa habló sobre la posibilidad de asistir a una sexta Copa del Mundo con México. ⚽️🇲🇽



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El guardamte del AEL Limassol tiene grandes opciones de estar entre los convocados por Javier Aguirre. La desafortunada lesión de Luis Ángel Malagón le abre un espacio a “Memo”. Pero Guillermo Ochoa no quiere ver los partidos desde el banquillo.

“Con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante, ilusionado de estar en esta fiesta de verano. Ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para disfrutar dentro de la cancha“, agregó.

Guillermo Ochoa ha defendido el arco mexicano en los últimos tres Mundiales. “Memo” acumula once partidos consecutivos en el arco de El Tri en partidos de la Copa del Mundo. Ochoa es titular con México desde la jornada de debut contra Camerún en el Mundial de Brasil 2014.

Ochoa en el AEL Limassol

Para la temporada 2025-2026, Guillermo Ochoa decidió mantenerse en Europa para luchar por un cupo entre los convocados por Javier Aguirre para el Mundial. “Memo” ha defendido el arco del AEL Limassol, club de la primera división del fútbol de Chipre.

Guillermo Ochoa ha jugado 26 partidos en la temporada. En poco más de 2,300 minutos dentro del campo, Ochoa ha recibido 40 goles y ha mantenido su portería imbatida en 6 partidos.

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