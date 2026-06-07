Instalan el balón “más grande del mundo” en Commerce

El balón más grande del mundo fue develado en el pasaje de Citadel Outlets de la ciudad de Commerce, con el cual comenzó a desatarse la fiebre por la Copa Mundial de Fútbol, el mayor evento deportivo del planeta, que arrancará este jueves en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y al día siguiente, Estados Unidos jugará contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood.

“The World’s Biggest Soccer Ball Experience” (La experiencia del balón de fútbol más grande del mundo) en Citadel Outlets es una estructura metálica en forma de balón que tiene una altura de 20 pies(aproximadamente seis metros) y un peso superior a las 4,000 libras (1,800 kilogramos).

Alex Mendoza, tres veces campeón de fútbol estilo libre (freestyle), con la camiseta de México, y su amigo Josh Rey (naranja) dieron una demostración de sus habilidades con el balón en Citadel.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“No se trata simplemente de un balón de fútbol. Es una experiencia inmersiva transitable que simboliza mucho más que el deporte”, dijo Manny Quere, gerente de mercadotecnia de Citadel. “Lo mejor de todo es que, durante el tiempo que permanezca la instalación, estaremos recolectando equipamiento y artículos de fútbol a beneficio de The Boys and Girls Club Whittier.

El esférico cuenta con una pantalla LED de 79 pies de largo y una exhibición de banderas de equipos de todo el mundo.

Entre las actividades programadas para los meses de junio y julio, los aficionados podrán poner a prueba sus conocimientos de fútbol con preguntas y respuestas como: ¿Sabes qué país ha ganado más copas?, y ¿reconoces esta camiseta de futbol?

Frente a la imponente estructura, Alex Mendoza, tres veces campeón de fútbol estilo libre (“freestyle”), y Josh Rey hicieron magia con su dominio del balón, para beneplácito de los espectadores.

“Comencé jugando desde chico”, dijo Mendoza, de 34 años. “Con mis amigos, todos los días jugábamos a mitad de la calle”.

Alex Mendoza, tres veces campeón de fútbol estilo libre (freestyle), exhibe su habilidad junto al balón gigante en Commerce.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Por su parte, Josh Rey dio a conocer que su pasión por el fútbol de estilo libre nació por la admiración que tenía por Alex Mendoza. “Tuve el placer de conocerlo, me inspiró mucho y ahora ambos nos dedicamos a hacer lo que nos gusta”.

Ambos profesionales del fútbol estilo libre han viajado por diversas partes del mundo y ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Miami, mostrando la técnica depurada para hacer malabares con el esférico.

“Mi pasión por el fútbol es grandísima”, dijo Mendoza, cuyo sueño es que México gane la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“No tenemos a [Lionel] Messi, pero tenemos a jugadores como Raúl Jiménez o Gilberto Mora; tenemos un buen equipo, pero solo en el papel Argentina se mira mejor porque ya ganaron Mundiales y nosotros no”.

El comentario de Mendoza surgió porque su compañero de fútbol estilo libre tiene raíces argentinas.

“Argentina no solo viene a defender la Copa, sino que viene a ganarla de nuevo”, comentó Josh Rey.

Eveyn Contreras se compró el jersey de México en una tienda de Citadel Outlets, en Commerce.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La emoción de los aficionados -particularmente latinos- se vivió también en las tiendas deportivas de Citadel, incluyendo Adidas, donde las camisetas de selecciones nacionales como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México eran ofrecidas con descuento.

“Vine a visitar a mis familiares, y decidí comprarme un jersey de México”, dijo Evelyn Contreras, quien reside en Calgary, Canadá. “Allá no hay nada de esta emoción”.

En otras tiendas de marcas exclusivas, las camisetas de Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia e Italia se vendían arriba de los $175.

California ofrece garantías de seguridad

Durante una sesión informativa en línea, directivos de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) y sus socios se declararon listos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un esfuerzo que conlleva más de 100 ejercicios de planificación y la coordinación con 50 agencias de seguridad pública.

Cal OES movilizará a 100 miembros de su personal y desplegará equipos de gestión de emergencias. El Departamento de Transportación de California (Caltrans) gestionará el tráfico con 800 empleados y 30 unidades de maquinaria y equipo, mientras que la Patrulla de Caminos de California desplegará a más de 350 agentes.

Imagen de SoFi Stadium, que durante el Mundial será llamado simplemente Los Angeles Stadium. Autoridades de Caliornia han dicho que la seguridad estará garantizada. Crédito: Jae C. Hong | AP

De la misma forma, autoridades federales, incluidos el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), están brindando un apoyo significativo.

Equipos especializados de apoyo civil de la Guardia Nacional de California estarán en Inglewood (SoFi Stadium) y Santa Clara (Levi’s Stadium) para la detección de armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas) y el conocimiento del entorno, y posicionar 100 equipos de soldados de reacción rápida más otros 500 listos para actuar. Si fuera necesario, desplegarían soldados de reacción para apoyo en la gestión de consecuencias.

“California se está preparando para albergar de manera segura uno de los eventos internacionales más grandes de la historia moderna: la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo Caroline Thomas Jacobs, directora de la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES).

“Este torneo atraerá a California a cientos de miles de visitantes de todo el mundo, mostrando nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestra economía en un escenario global; además, requiere un nivel extraordinario de coordinación para garantizar que todos puedan disfrutar con seguridad de los partidos, los eventos para aficionados y las celebraciones que conlleva la Copa Mundial”.

Expresó que, en Cal OES, la seguridad pública es siempre la máxima prioridad y que California cuenta con una amplia experiencia en la gestión de grandes emergencias y eventos masivos, coordinando respuestas ante algunos de los incidentes más complejos del país.

“Estas experiencias han moldeado nuestra preparación para la [Copa Mundial de la] FIFA. Lo que diferencia a la Copa Mundial de un evento típico es su magnitud, duración y complejidad. No se trata de una operación de un solo día, sino de un evento internacional de un mes de duración que involucra a múltiples ciudades anfitrionas, festivales para aficionados, aeropuertos, sistemas de transporte, hoteles, infraestructura crítica y millones de personas desplazándose por California cada día”, indicó.

Por ello, afirmó que California está adoptando un enfoque que integra a todo el gobierno, y que durante más de un año, Cal OES ha trabajado junto a la FIFA, las jurisdicciones anfitrionas, los gobiernos locales, las agencias de seguridad pública, los funcionarios de transporte, el gobierno federal y el sector privado para prepararse para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Dicho esfuerzo incluye coordinación con los departamentos de policía de Inglewood y Santa Clara; los departamentos de bomberos y las oficinas del alguacil de los condados de Los Ángeles y Santa Clara; la Patrulla de Caminos de California (CHP); la Guardia Nacional de California; Caltrans; el Servicio Secreto de Estados Unidos, el FBI, FEMA y TSA.