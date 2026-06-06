La rusa Mirra Andreeva gana Roland Garros: su primer Grand Slam con apenas 19 años

Mirra Andreeva confirmó en Roland Garros la progresión que venía mostrando durante toda la temporada y se convirtió, a los 19 años, en campeona de un torneo de Grand Slam por primera vez en su carrera. La tenista rusa derrotó a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una final que se resolvió en una hora y 22 minutos sobre la cancha Philippe-Chatrier de París.

El triunfo coronó una campaña sobresaliente para la jugadora nacida en Siberia, actual número ocho del mundo, que acumula 36 victorias en la temporada y 23 sobre tierra batida, superficie en la que solo sufrió tres derrotas. Con este resultado, además, se acercará al grupo de las cinco mejores del ranking mundial.

Andreeva se convirtió en la primera rusa en conquistar Roland Garros desde Maria Sharapova en 2014. También pasó a ser la campeona más joven del torneo parisino desde Monica Seles, quien obtuvo su tercer título consecutivo en 1992.

La final puso fin al sorprendente recorrido de Chwalinska, una jugadora ubicada en el puesto 114 del ranking mundial que llegó al cuadro principal desde la fase previa. La polaca había eliminado a varias favoritas y se transformó en la primera tenista procedente de la clasificación en alcanzar una final de Roland Garros.

Una temporada que desembocó en París

El desenlace del torneo reflejó la consistencia que Andreeva había mostrado durante los últimos meses. Antes de levantar el trofeo en Francia, la rusa conquistó el torneo de Linz, alcanzó la final de Madrid, las semifinales de Stuttgart y los cuartos de final en Roma.

Sobre la pista parisina, su potente golpe de derecha marcó diferencias ante una rival que había cautivado al público con un estilo ofensivo y poco convencional. Durante los primeros juegos ambas mostraron dificultades para sostener el servicio, aunque el encuentro cambió de rumbo a partir del séptimo game del primer set.

Desde ese momento, Andreeva encadenó una serie dominante de nueve juegos consecutivos que dejó a Chwalinska sin margen de reacción. La polaca logró recuperar dos juegos cuando la desventaja ya era considerable, pero la rusa mantuvo el control hasta cerrar el partido y asegurar el título.

La victoria tuvo una carga emocional evidente para la nueva campeona. Tras el último punto cayó de rodillas sobre la arcilla y permaneció varios segundos procesando lo conseguido.

“He hecho muchas visualizaciones antes. No solo de este torneo, sino que he tenido sueños, he pensado mucho en cómo va a suceder, si va a suceder, cuándo va a suceder, dónde”, declaró. “La sensación en la vida real es mucho mejor que en tus sueños”.

Reconocimientos, emociones y una rival histórica

Durante la ceremonia de premiación, Andreeva dedicó palabras a varias de las personas que la acompañan en su desarrollo profesional, incluida su entrenadora, la española Conchita Martínez, campeona de Wimbledon y finalista de Roland Garros en el año 2000.

“Sé que a veces puedo ser una persona difícil y que es bastante complicado aguantarme”, reconoció la rusa.

Martínez también se refirió a la personalidad de su pupila. “Su actitud es difícil. Le dices algo y tal vez no esté dispuesta a escuchar… Cuando trabaja duro, escucha y se esfuerza al máximo, no tiene límites”.

Andreeva agradeció igualmente a su psicóloga y a sí misma por el esfuerzo realizado para alcanzar el objetivo. “Solo yo sé lo difícil que fue para mí. Lo nerviosa que estuve durante estas dos semanas”, afirmó.

Del otro lado de la red quedó una Chwalinska que buscaba completar una de las mayores sorpresas en la historia del torneo. La polaca, quien ha hablado abiertamente sobre los problemas de depresión que enfrentó desde 2019, felicitó a su rival con una frase que provocó sonrisas entre los asistentes.

“Eres tan joven y talentosa. Es tan molesto”, le dijo.

La campeona cerró la ceremonia pronunciando unas palabras en francés para agradecer el apoyo recibido en París. Con apenas 19 años, Andreeva dejó atrás la semifinal que alcanzó dos temporadas atrás y dio el paso definitivo hacia la élite al conquistar el torneo favorito de su carrera.



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