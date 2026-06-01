Serena Williams regresa al tenis con 44 años

La espera terminó. Casi cuatro años después de disputar su último partido oficial, Serena Williams volverá a competir profesionalmente. La estadounidense, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, aceptó una invitación especial para participar en el torneo sobre césped del Queen’s Club de Londres, donde disputará la modalidad de dobles.

El anuncio fue confirmado por la WTA este lunes y marca el regreso de una de las figuras más influyentes en la historia del tenis. Williams, de 44 años, no juega desde su despedida en el Abierto de Estados Unidos de 2022, torneo en el que evitó hablar de retiro definitivo y aseguró que estaba “evolucionando” hacia una nueva etapa lejos de las canchas.

La noticia también fue acompañada por una publicación en redes sociales de la propia tenista. “Supongo que todos escucharon la noticia”, escribió Serena junto a un video en el que aparece contestando una llamada telefónica y diciendo: “Tengo que cambiar mi número”.

El torneo de Queen’s Club comenzará el próximo lunes y la organización informó que la identidad de su compañera de dobles será anunciada próximamente. La elección de una competencia sobre césped despertó de inmediato especulaciones sobre una posible participación en Wimbledon, certamen que arrancará el 28 de junio y donde Serena conquistó siete títulos individuales.

“Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte”, declaró Williams, según AP.

Expectación en el circuito por su regreso

El retorno de Williams generó reacciones entre figuras actuales y leyendas del tenis. Martina Navratilova, quien anteriormente ostentaba la marca como la ex número uno de mayor edad en regresar a la competición, destacó la importancia del anuncio.

“Serena llevó este deporte a otro nivel y es increíble para el tenis que siga rompiendo barreras y regrese a competir”, expresó la extenista.

La japonesa Naomi Osaka también celebró la noticia. “Traerá gente a ver tenis. Definitivamente voy a seguir su primer partido. Creo que mucha gente también lo hará. Todos saben que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla nuevamente en las canchas”.

Coco Gauff reconoció que nunca pudo enfrentarse a Williams durante su carrera y lamentó esa situación. “Uno de mis mayores arrepentimientos fue no poder jugar contra ella. Sería fantástico para este deporte tener nuevamente a una leyenda compitiendo”.

La joven estadounidense Iva Jovic compartió una sensación similar. “Nunca he visto a Serena en persona. Crecí viéndola jugar. Durante toda mi infancia dominó el tenis, así que será increíble”.

John McEnroe, por su parte, consideró que Serena no regresaría a las canchas sin aspiraciones importantes y recordó que incluso él pudo volver a competir en dobles a los 47 años.

El regreso de Williams se producirá además en un escenario especial. El torneo femenino volvió a disputarse en Queen’s Club el año pasado tras más de medio siglo de ausencia. Por ello, la estadounidense hará su debut en una competencia histórica que servirá como punto de partida para una nueva etapa en una carrera que ya forma parte de la historia del deporte.

Sigue leyendo:

· ¿El futuro del deporte? Robot humanoide chino aprende a jugar tenis en tiempo récord

· Roland Garros sanciona a tenista paraguayo por dichos machistas

· Djokovic cae ante un brasileño de 19 años en Roland Garros y no sabe si volverá