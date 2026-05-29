Djokovic cae ante un brasileño de 19 años en Roland Garros y no sabe si volverá

La edición 2026 de Roland Garros tendrá un campeón inédito. La salida anticipada de Novak Djokovic este viernes dejó al torneo sin tenistas con títulos de Grand Slam en competencia, un escenario que terminó de tomar forma tras la sorpresiva victoria del brasileño Joao Fonseca sobre el serbio en la tercera ronda del certamen parisino.

Fonseca, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial y con apenas 19 años, firmó la victoria más importante de su carrera al imponerse por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 después de 4 horas y 53 minutos de juego. El brasileño logró recuperarse de una desventaja de dos sets para eliminar a uno de los máximos referentes del tenis y avanzar a los octavos de final.

El encuentro se disputó bajo altas temperaturas y ante cerca de 15.000 espectadores, muchos de ellos identificados con los colores de Brasil. El joven sudamericano tardó en encontrar su mejor nivel y sufrió durante los dos primeros parciales, especialmente por las dificultades con su servicio y por los errores cometidos desde el revés.

Djokovic, de 39 años y ganador de 24 títulos de Grand Slam, aprovechó ese inicio dubitativo para quedarse con las dos primeras mangas por idéntico marcador de 6-4. Sin embargo, el desarrollo del partido comenzó a cambiar a partir del tercer set, cuando Fonseca elevó la agresividad de su juego y encontró en su potente derecha una herramienta para tomar el control de los intercambios.

Una remontada histórica y dudas sobre el futuro

La reacción del brasileño coincidió con un visible desgaste físico del tenista de Belgrado. Durante varios pasajes del encuentro, Djokovic recurrió a bolsas de hielo para combatir el calor y mostró señales de incomodidad física, además de expresar molestias por el ambiente generado desde las tribunas.

Fonseca mantuvo la presión en los momentos decisivos. En el cuarto parcial logró salvar dos bolas de set cuando estaba 3-4 abajo y posteriormente revirtió una situación límite cuando Djokovic estuvo a dos puntos de cerrar el partido. El brasileño igualó el marcador global tras adjudicarse el set por 7-5.

La quinta manga también exigió una nueva remontada. Con desventaja de 1-3, Fonseca recuperó terreno y volvió a quebrar el servicio de su rival. Ambos llegaron igualados al tramo final, pero fue el brasileño quien aprovechó la oportunidad para romper el saque del serbio en el undécimo juego y sellar luego la victoria con su servicio.

El resultado dejó varias marcas estadísticas. Djokovic no era eliminado tan temprano en Roland Garros desde 2009 y nunca antes había perdido un partido de Grand Slam frente a un rival menor de 20 años. Además, apenas por segunda vez en torneos grandes dejó escapar un encuentro después de haber ganado los dos primeros sets, algo que no ocurría desde los cuartos de final de Roland Garros 2010 ante el austríaco Jurgen Melzer.

Tras la derrota, el serbio evitó confirmar si volverá a competir en el torneo francés. Consultado sobre si esta había sido su última participación en Roland Garros, respondió con un escueto: “no lo sé”.

“Todo el mérito para Joao, logró puntos increíbles y jugó mejor que yo en los momentos clave, en el cuarto y quinto set”, declaró Djokovic, quien reconoció además que “se quedó sin gasolina” en las dos últimas mangas.

El ex número uno del mundo también elogió a su rival. “Es muy profesional por lo que he visto hasta ahora en el par de años que lleva en el circuito, eso es una condición indispensable para que el talento tenga éxito”.

“Tiene una potencia de juego tremenda y a toda la nación brasileña animándolo. Así que hay mucha expectativa a su alrededor y con toda la razón”, cerró.

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