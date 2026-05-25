Wawrinka se despidió de la arcilla de Roland Garros, la superficie que conquistó en 2015

La carrera de Stan Wawrinka en Roland Garros llegó a su último capítulo este lunes en París. El tenista suizo cayó en la primera ronda ante el neerlandés Jesper de Jong por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, en un partido marcado por la emoción y el reconocimiento del público hacia uno de los campeones más recordados del torneo francés.

A sus 41 años y con el retiro previsto para el final de la temporada, Wawrinka disputó su última participación en el Grand Slam parisino, más de dos décadas después de su debut en el certamen. El campeón de 2015 se marchó ovacionado de la cancha Simonne-Mathieu tras un encuentro disputado bajo temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados.

El cierre estuvo cargado de homenajes. Tras sellar la victoria con un potente golpe de derecha, De Jong pidió aplausos para el suizo, quien respondió visiblemente emocionado frente a los aficionados.

“Es difícil, es difícil despedirme de ustedes aquí”, dijo Wawrinka. “Fue gracias a Roland Garros que quise convertirme en tenista”.

Durante el partido, el ex número tres del mundo mantuvo la conexión con el público parisino. Sonrió, pidió apoyo desde la pista y celebró varios puntos golpeando su raqueta, mientras algunos aficionados exhibían pancartas con mensajes de admiración hacia el jugador suizo.

💔 Uno de nuestros ídolos de la infancia que de a poco le dice adiós al tenis.



🥹 ¡Gracias eternas, Stan!

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Un campeón que marcó una época en París

La despedida también sirvió para recordar algunos de los momentos más importantes de la carrera de Wawrinka. En 2015 conquistó Roland Garros tras vencer en la final a Novak Djokovic, quien llegaba como favorito. Antes, había eliminado a Roger Federer en los cuartos de final, en una campaña que quedó grabada tanto por su nivel tenístico como por los llamativos pantalones cortos a cuadros rosas que utilizó durante el torneo.

Dos años después regresó a la final, aunque perdió ante Rafael Nadal en sets corridos. A lo largo de su trayectoria, Wawrinka logró algo reservado para pocos jugadores: derrotar a Nadal, Djokovic, Federer y Andy Murray en torneos de Grand Slam.

Sus tres títulos grandes llegaron frente al número uno del mundo. Ganó el Abierto de Australia de 2014 frente a Nadal, Roland Garros 2015 contra Djokovic y el Abierto de Estados Unidos 2016 nuevamente ante el serbio.

En la ceremonia posterior al partido, la directora del torneo, Amélie Mauresmo, abrazó al tenista antes de que se proyectaran videos con imágenes de distintos momentos de su carrera. También aparecieron mensajes de figuras como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Gaël Monfils.

Gael Monfils received a heartwarming video after playing his final match at Roland Garros



Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Wawrinka, and his compatriots



He is so loved by everyone who’s apart of this sport



🥹🥹🥹 pic.twitter.com/8c5pGs8FsA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

De Jong también dejó una frase que provocó risas en la cancha: “Él jugaba contra mi entrenador cuando yo era recogepelotas. No quiero decir que seas tan viejo”.

Wawrinka respondió con humor: “Sé que jugué contra tu entrenador, eso no me hace más joven”.

El suizo todavía disputará Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos antes de poner fin definitivo a una trayectoria que también incluyó el oro olímpico en dobles junto a Federer en Pekín 2008 y la conquista de la Copa Davis con Suiza en 2014.

“Durante más de 20 años he experimentado estas emociones, y uno nunca quiere que terminen”, expresó Wawrinka. “Lo he dado todo por este deporte”.

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