Carlos Alcaraz se tatúa en California un diseño alusivo al tenis

El tenista español Carlos Alcaraz vuelve a acaparar los reflectores, esta vez fuera de la pista, al revelar un nuevo tatuaje que conmemora su reciente conquista en el Abierto de Australia. La joven estrella del tenis mundial sigue construyendo una narrativa única en su cuerpo, donde cada diseño simboliza un logro en su brillante carrera.

El tatuaje de Alcaraz en Indian Wells que celebra su título en Australia

Durante su estancia en California para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, el actual número 1 del ranking ATP decidió inmortalizar su victoria en Melbourne con un nuevo diseño: un canguro, el animal más representativo de Australia.

El tatuaje fue realizado en la parte frontal inferior de su pierna izquierda, una zona que suele quedar oculta durante los partidos debido al calcetín. Aun así, el propio Carlos Alcaraz compartió el momento en redes sociales, mostrando el proceso en una camilla mientras el artista trabajaba.

Será que é o canguru? 🦘 pic.twitter.com/YjuwX0EEiP — Central Carlos Alcaraz (@AlcarazCentral) March 16, 2026

Joaquín Ganga, el tatuador detrás de los símbolos de Alcaraz

El encargado de esta nueva obra fue Joaquín Ganga, tatuador personal y amigo cercano del tenista, originario también de El Palmar. El artista, con estudios en Los Ángeles y España, aprovechó la presencia del jugador en Estados Unidos para plasmar este nuevo símbolo en su piel.

El diseño recuerda el triunfo conseguido el 1 de febrero en Melbourne, donde el español venció a Novak Djokovic en una final memorable.

Un cuerpo lleno de historia: todos los tatuajes de Carlos Alcaraz

El nuevo tatuaje se suma a una colección cada vez más extensa de símbolos que representan los grandes logros del tenista. Entre ellos destacan:

La fecha 11-09-2021 , en honor a su primer título en el US Open

, en honor a su primer título en el La Torre Eiffel con fecha 09-06-2024 , por su victoria en Roland Garros

con fecha , por su victoria en Una fresa con el 16-07-2023 , símbolo de su triunfo en Wimbledon

, símbolo de su triunfo en La Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn , tras su segundo US Open

, tras su segundo US Open Las tres C en su antebrazo izquierdo, en referencia a “cabeza, corazón y cojones”

Una tradición es una tradición 🔏



🗽 Carlos Alcaraz se tatúa con Ganga Tattoo la Estatua de la Libertad y el puente de Brookln en honor a su segundo US Open, su último Grand Slam junto a Juan Carlos Ferrero. pic.twitter.com/E2vhQVMK1r — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 22, 2025

'Obrigada irmão por vir a minha casa para tatuar seu primeiro roland garros'



🎥 | gangatattoo via Instagram reels pic.twitter.com/S0bJYUg9EI — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) July 19, 2024

Cada uno de estos tatuajes refleja el crecimiento del español en el circuito profesional y su consolidación como una de las máximas figuras del tenis mundial.

Alcaraz y su legado: más tinta en camino

A sus 22 años, Carlos Alcaraz ya ha conquistado los cuatro torneos de Grand Slam, un logro que pocos jugadores alcanzan en toda su carrera. Sin embargo, su historia no termina aquí.

El propio tenista ha dejado claro que aún hay espacio en su cuerpo para nuevos tatuajes, y uno de sus grandes objetivos es añadir un diseño especial si logra conquistar su primera Copa Davis con España.

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