Reportan que Carlos Alcaraz está saliendo con la modelo Brooks Nader, quien es 6 años mayor

El tenista español Carlos Alcaraz , quien es considerando el mejor jugador de la actualidad, no solo sería un campeón en la cancha, sino que también en el amor, luego de que se diera a conocer que está saliendo con la modelo Brooks Nader, quien es 6 años mayor.

Hasta el momento ninguno de los tortolitos ha confirmado su relación sentimental, pero quien sí lo hizo fue Grace Ann Nader, la hermana de ella.

Grace habló sobre este tema tras los rumores que han perseguido a Brooks desde que la vieron en el US Open, torneo que, por cierto, ganó su galán.

En un inicio se creyó que estaría saliendo con el tenista Jannik Sinner, pero con el tiempo salió a la luz que el afortunado era el tenista ibérico.

“Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso, pero sé que es el hombre del momento”, declaró Grace en una conversación que tuvo con E! News.

Si bien ni Alcaraz, ni Brooks, han hablado de lo suyo, la modelo de Sports Illustrated Swimsuit sí reconoció que estaba interesada en un tenista en la reciente conversación que tuvo con Jimmy Kimmel y en la que no ahondó en detalles.

Brooks Nader, quien en el 2024 enfrentó rumores de relación con Tom Brady, es famosa por sus romances con Billy Haire, con quien estuvo casada y qué decir de su mediático noviazgo con Gleb Savchenko, quien fuera su compañero de ‘Dancing with the Stars’.

En el otro lado de la moneda está Carlos Alcaraz, quien es más conocido por su desempeño en la cancha que por lo que pasa fuera de ella.

