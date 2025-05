Eiza González habló sobre su relación con Grigor Dimitrov: “Es muy dulce”

Tras confirmar su romance con Grigor Dimitrov, Eiza González compartió algunos detalles sobre cómo es su relación con el tenista búlgaro.

En su paso por la alfombra roja de la premiere del filme Fountain of Youth, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su romance con Dimitrov por un reportero de Extra TV.

A diferencia de otras ocasiones, González no dudó en responder y compartir algunos detalles sobre su relación.

“No la hemos visto (se refirió a la película) él la está esperando con impaciencia y yo le digo: ‘Solo tres días más’”, dijo la actriz al ser preguntada sobre si ella y su novio ya habían visto la película.

“Él tiene que esperar, pero es muy dulce. Es tan bueno y me apoya mucho, está muy emocionado”, agregó la mexicana.

La actriz también contó que el tenista no la pudo acompañar al estreno de la película por su agenda profesional, pues está en medio de un torneo.

“Él obviamente está en un torneo en este momento y no puede estar aquí pero estoy muy agradecida por él”, contó González.

Hace poco, Eiza González confirmó su relación con Grigor Dimitrov, con quien asistió la semana pasada al Festival de Cannes.

Tras su paso por la alfombra roja del festival de la Croisette, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

La confirmación del romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov ocurre luego de que la primera semana de mayo surgiera una ola de rumores que los vinculaban de forma romántica luego de que fueran captados caminando de la mano por las calles de Madrid.

