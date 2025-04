Eiza González se declara fan de RBD y revela cuál es su canción favorita del grupo

Eiza González aparece en la portada más reciente de la revista ELLE México, y como parte de la promoción compartió un video en el que responde preguntas acerca de lo que no se sabe de ella. Habló de sus gustos musicales, y reveló que el grupo RBD ocupa un lugar muy especial dentro de sus preferencias.

Al responder la pregunta: “¿Qué canción me levanta el ánimo?” La actriz contestó: “En general el reguetón; a mí me pone de buen humor siempre. La música salsa me encanta. ¿Sabes qué? Hay una canción que siempre me va a gustar, y la gente se va burlar de mí, pero es “Sálvame”, de Rebelde”.

Eiza ahondó más en ese comentario y, entusiasmada, presumió lo que hace cuando escucha la canción: “Siempre me gusta, la escucho donde sea, la canto a todo pulmón, me pone de buen humor. Más bien es como más nostálgica, que de buen humor”.

Al parecer, a González le sucede lo mismo cuando escucha las agrupaciones con las que creció en su adolescencia: “Me da nostalgia cualquier cosa de RBD, OV7 o Kabah, todo eso. La música en español me llega al corazón. ¡Luis Miguel!”

Eiza actualmente radica en Estados Unidos, donde ha logrado hacer una destacada carrera en cine. Ella también expresó su amor por la comida de su país: “No puedo vivir sin la comida mexicana. Podría vivir sin cualquier tipo de comida, ¿pero sin chilaquiles? Yo podría comer chilaquiles todos los días de mi vida. Chilaquiles verdes, rojos, unas enchiladas suizas, enchiladas verdes, el elote, el esquite, tamales, torta de tamal. O sea, todo lo que sea vitamina T”.

La jardinería resultó ser otro gusto poco conocido de Eiza, quién reveló que disfruta tanto hacerla, que en un futuro eso podría ser su proyecto de vida: “Me encanta la jardinería. De hecho, mi casa es como un jardín secreto. Paso muchísimo tiempo comprando plantas, paso horas. De hecho, es algo que mi mamá y yo hacemos muy seguido. Nos vamos juntas a comprar árboles, flores, arbustos. Quiero, de hecho, dedicarme a eso a full en algún punto de mi vida”.

