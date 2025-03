Eiza González reveló que fue despedida del programa “Sesame Street” cuando era niña

Eiza González comenzó su carrera profesional siendo una adolescente, pero ahora reveló que cuando tenía 5 años fue despedida del programa de televisión “Sesame Street” (“Plaza Sésamo”) debido a su mal comportamiento.

La actriz fue invitada al show de Kelly Clarkson, pero ésta no pudo acudir, por lo que la cubrió Brooke Shields. Ella le preguntó a Eiza si era verdad el rumor acerca de ese primer trabajo, a lo que la mexicana respondió: “Sí, sí estuve en “Sesame Street”, durante lo que dura un parpadeo. Porque me echaron. Fue mi primer despido en la vida”.

González comentó que su forma de ser no le agradaba a muchas personas. “Básicamente yo era una niña hiperactiva, y también me gustaba molestar a la gente. Era una auténtica amenaza. Me aseguré de molestar a todo el equipo de niños. Los convencí de entrar a la oficina (de producción). Tenían una maqueta de todo el set y saltamos sobre ella; la rompimos y fui yo quien fue despedida de mi primer trabajo. Big Bird (Abelardo) me despidió”.

Fue entonces cuando la madre de Eiza, Glenda Reyna, la regañó y no le auguró un buen futuro en la actuación. “Mi mamá dijo: ‘No puedes dedicarte a esto para vivir. No puedes ser tan traviesa’. Seguramente, de alguna forma, encontré mi camino de regreso. Me las arreglé para entrar”.

Mucho tiempo después, cuando Eiza comenzó a ser conocida, tuvo la oportunidad de acudir como invitada a “Plaza Sésamo”, para interpretar una canción con el personaje “Lola”. Era 2007 y ella trabajaba en la telenovela “Lola, Érase Una Vez”, con su primer papel protagónico.

Eiza González acudió a “The Kelly Clarkson Show” para promocionar su más reciente película, “Ash”, filmada hace dos años y que se estrenará en Estados Unidos el 21 de marzo. Sobre el thriller de ciencia ficción, dijo: “Es una pequeña película que hicimos en un estudio, ubicado en un almacén en Nueva Zelanda, sin dinero, con mucho amor y pasión, con una idea disparatada. Es divertida, sangrienta y loca”.

