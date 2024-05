Eiza González impacta al usar un collar de Cartier como el que lució María Félix

En la MET Gala 2024 una de las famosas que causó sensación fue Eiza González, y tras el evento hubo una fiesta en la que optó por usar un minivestido de color amarillo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su collar, de la firma Cartier y en forma de cocodrilo.

La actriz mexicana publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que posa con dicho outfit, y escribió el mensaje: “Usando el icónico collar de María Félix“. Todo eso fue tomado como un homenaje a La Doña, y ha generado interés por cómo obtuvieron fama ese tipo de joyas.

Según la revista Vogue México, María llegó con un lagarto bebé a la boutique de Cartier y ordenó una pieza lo más parecida al animal; estuvo lista en 1975. Poco antes de que falleciera, María vendió sus collares y esa firma se los compró, reconociéndola como una de sus clientas más distinguidas y agregando las piezas a su archivo histórico.

En cuanto al otro vestido que Eiza lució en la MET Gala, fue un diseño de la firma italiana Del Core en color rosa. Ella misma escribió el mensaje: “(El vestido) fue inspirado en la orquídea vainilla originaria de México. Representar mi herencia es crucial para mí, y este vestido se construyó alrededor de esta pieza de Cartier nunca antes utilizada que emula la base de un campo verde. Pinturas del renacimiento donde la inspiración de la belleza enlazaba con la Venus en la concha. Muchas gracias a todo el grupo por las personas detrás de este look“.

Eiza González también generó polémica por las declaraciones que hizo en el evento, que fueron interpretadas por muchos cibernautas como un resentimiento al público mexicano: “Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana. A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente, y poder celebrar con esta gente tan increíble. Es un honor”. Hasta el momento ella no ha comentado más al respecto.

