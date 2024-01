Eiza González reactiva su cuenta de Instagram y se luce en minivestido negro

Antes de las fiestas navideñas de 2023 Eiza González desactivó su cuenta de Instagram, pero ahora reapareció para compartir con sus fans una serie de fotos que la muestran durante la celebración de año nuevo, luciendo su figura al usar un minivestido negro y posteriormente con un colorido outfit; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Un año después, mucho más sabia”. 🖤

Desliza para ver todas las fotos

La actriz mexicana también escribió un texto en el que informa a sus seguidores que tiene planeada una sorpresa: “Los últimos 3 años los he dedicado a construir, construir y construir hasta este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez. He sido frágil, me esforcé hasta el límite, me desafié y me reinventé. Me siento como un arcoíris después de una…. hermosa tormenta. Estoy muy emocionada de ver lo que nos depara el 2024. Gracias a todos los que amablemente siguieron este viaje conmigo. Les deseo un año lleno de crecimiento y expansión mágicos. Que su alma se enriquezca y su corazón se llene de amor. Oh …. Y puede que tenga una gran sorpresa para todos ustedes…. Muy pronto”. 🙏🏼

El 21 de marzo se estrenará en la plataforma Netflix la serie “3 Body Problem”, en la que Eiza forma parte del elenco. Además, ella regresa a la pantalla grande con roles protagónicos en las películas “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” (su primero de dos trabajos con el director británico Guy Ritchie) y “Ash”.

Cuando decidió alejarse de las redes sociales Eiza González publicó un mensaje que desconcertó a muchos, ya que reflexionaba sobre sus logros y lo extenuante que resultó para ella el 2023: “Cavé tan profundo y trabajé en mí misma más que nunca. Estuve más abierta que nunca y más rota que nunca. Creo que este año estaba destinado a construirme para lo que vendrá en el próximo. Estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme cerca, por cuidarme y quererme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me da esperanza y me hace sentir agradecida. Gracias a todos por este 2023. Nos vemos el próximo año”.

Sin embargo, días después la mamá de la actriz, Glenda Reyna, aclaró que Eiza quería tomarse un descanso para disfrutar las fiestas, y junto a una fotografía de su hija escribió lo siguiente: “Hola chicos y chicas !! Mi princesdoll @eizagonzalez se ha tomado un descanso decembrino, para así reiniciar el 2024 descansada y feliz! Les deseamos felices fiestas, muchas bendiciones y todo nuestro agradecimiento y bendito 2024″. ♥️

Sigue leyendo: