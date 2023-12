Eiza González desactiva su cuenta de Instagram y revela que vivió un año muy complicado

Este año Eiza González publicó en Instagram fotografías en las que modelaba ropa y joyería, además de boletines en los que informaba acerca de sus próximos trabajos en cine. Sin embargo, gran fue la sorpresa que dio hace dos días, cuando publicó en sus historias un largo mensaje en el que expresaba lo duro que ha sido para ella el año 2023. Al poco rato ella desactivó su cuenta de esa red social.

El texto que la actriz mexicana compartió -acompañando un video que la muestra en distintas etapas del año- dice lo siguiente: “Este año probablemente ha sido el más decisivo de mi vida. Ha sido el más feliz y más triste. El mejor yo y el peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que me gusta, sin estar en casa y extrañando la estabilidad. La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé, mientras tanto, lloraba y luchaba por levantarme de la cama. Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces siento que estoy en una montaña rusa y no puedo saltar. Estoy agradecida de ser capaz de descubrir tantas partes de mí que nunca había podido.

“Cavé tan profundo y trabajé en mí misma más que nunca. Estuve más abierta que nunca y más rota que nunca. Creo que este año estaba destinado a construirme para lo que vendrá en el próximo. Estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme cerca, por cuidarme y quererme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me da esperanza y me hace sentir agradecida. Gracias a todos por este 2023. Nos vemos el próximo año”.

Eiza Gonzalez on IG stories with a reel reflection on 2023 🎊❤️ pic.twitter.com/HnRLJpzL8u — Eiza González News (@EizaGonzalez_HQ) December 18, 2023

Aunque algunas personas interpretaron al mensaje de Eiza como algo que reflejaba su depresión, otras lo tomaron como un recuento de sus logros en este año. Para 2024 se estrenarán las películas “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” y “Ash”, en las que ella lleva personajes protagónicos, pero además la plataforma Netflix tiene lista la serie “3 Body Problem”, en la que Eiza forma parte de un elenco multiestelar y que llegará a las pantallas el 21 de marzo.

Esta no es la primera vez que Eiza González se aleja sorpresivamente de sus redes sociales. En agosto de 2020 la actriz suspendió su cuenta de Instagram debido a una serie de comentarios en las que criticaban una foto que la mostraba con un nuevo look; muchos internautas cuestionaron la apariencia de sus gruesos labios. Días después ella regresó a publicar.

