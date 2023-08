Eiza González se toma una selfie en el gimnasio, usando ajustados leggings nude

Eiza González presumió una vez más en Instagram su escultural figura, y emocionó a sus fans publicando una selfie en la que aparece en el gimnasio después de hacer sus rutinas de ejercicios. Usando ajustados leggings color nude ella se mostró lista para ir a un concierto de Karol G, y escribió el mensaje: “¿Quién está ready para ver a la bichota de bichotas?” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana ha obtenido más de 642,000 likes en esa red social por una serie de fotos que la muestran presumiendo su escultural figura en minivestidos, bodys y bikinis; todo lo tituló con el texto “Luna llena en acuario”.

Desliza para ver todas las fotos

En enero de 2024 se estrenará en Netflix “3 body problem”, una serie de televisión de ciencia ficción basada en el primer libro de novelas escritas por Liu Cixin, y en la que Eiza González lleva uno de los papeles principales. Ella compartió en Instagram el primer trailer promocional y escribió: “Esto es sólo el comienzo. No puedo esperar a que todos ustedes la vean”. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

