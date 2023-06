Eiza González presume su cuerpo bronceado frente al espejo, usando microbikini de hilos

Eiza González ha acaparado las miradas en Instagram con una selfie que se tomó en el baño, y en la que presumió un perfecto bronceado al posar en microbikini de hilos. Ella escribió sobre la foto el mensaje: “Quemada. Crujiente crujiente”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz mexicana es muy disciplinada en sus rutinas de ejercicios, y semanas antes de comenzar cada uno de sus proyectos fílmicos acude diariamente el gimnasio para lucir un cuerpo tonificado. En otra imagen ella posó en el gimnasio, usando ajustados leggings y mostrando sus músculos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Eiza acaba de debutar en la plataforma TikTok, y lo hizo publicando un video en el que aparece recorriendo el mar montada en un jet ski, además de mostrar varias tomas captadas durante sus vacaciones, con el tema “Island in the sun” de Weezer como fondo musical. Ella saludó a sus fans con el texto: “Hola TikTok!!! Saludos desde el cielo en la Tierra”. @eizagonzalz Hi tiktok!!! Greetings from heaven on earth🩵 ♬ Island In The Sun – Weezer

Sigue leyendo: