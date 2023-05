Eiza González luce su tonificado cuerpo en el gimnasio, usando ceñidos biker shorts negros

Eiza González tiene un cuerpo muy tonificado, y así lo dejó ver en una selfie que publicó en sus historias de Instagram. Ella aparece en el gimnasio, usando ajustados biker shorts negros y un sostén deportivo, al mismo tiempo que presume los resultados de varias rutinas de ejercicios. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunas semanas la bella actriz mexicana acudió al evento “The Prince’s Trust Gala” e impactó por su vestido traslúcido de mariposas que hizo resaltar su perfecto bronceado. Ella también posó como toda una modelo en el video que compartió en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Eiza tiene varios proyectos en puerta, y recientemente terminó de trabajar en la cinta “The ministry of ungentlemanly warfare”, dirigida por Guy Ritchie. Ella compartió varias fotografías del último día del rodaje en Inglaterra, y las complementó con el mensaje: “Se imprime. The Ministry of Ungentlemanly Warfare💥. No había crecido, reído y disfrutado tanto en mucho tiempo. Este trabajo realmente me cambió la vida. Amo a mis chicos. Amo a mi equipo. Amo todo de este proyecto”. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

