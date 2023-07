En ajustado enterizo Eiza González se muestra practicando baloncesto

Aunque no reveló en qué país se encuentra, Eiza González recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que la muestra en un yate, luciendo su retaguardia al usar un ajustado enterizo y con un balón en sus manos, a punto de hacer un lanzamiento a la canasta (lo que no se sabe es si logró encestar). View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana se mantiene en forma y acude al gimnasio casi todos los días; ahí se tomó una selfie en la que aparece después de realizar sus rutinas de ejercicios, usando leggings negros y presumiendo su minicintura.

Eiza está muy orgullosa de su nueva película, "Ash", dirigida por Flying Lotus y que combina la ciencia ficción y el horror. Ella compartió las fotos del filme que publicó el sitio Entertainment Weekly, en las que aparece con el actor Aaron Paul, y sobre este trabajo dijo: "Me encantan las películas que requieren que te mantengas pensando y tratando de descubrir lo que realmente está sucediendo".

