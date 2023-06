Eiza González se muestra en la piscina, modelando un traje de baño de vinil

De vez en cuando Eiza González explota al máximo en Instagram su faceta de modelo, y ahora compartió las fotos del más reciente número de la revista L’Officiel, en el que aparece modelando en la piscina varios outfits de color negro, destacando un traje de baño de vinil. En la entrevista que le hicieron ella comentó: “Necesitamos terminar con esta idea de que tenemos que mostrarnos al mundo y demostrar que somos un modelo a seguir. No importa… Lo que tienes que hacer es honrarte a ti mismo, honrar lo que necesitas y honrar tu felicidad.”⁠

La bella actriz mexicana se encuentra en Nueva Zelanda trabajando en la película “Ash”, un thriller de ciencia ficción en el que comparte créditos con Aaron Paul. Desde ahí publicó una imagen que la muestra usando ajustados jeans y un body negro: “Hacer nuestra película aquí ha sido una de las experiencias más especiales de mi vida. El maná de esta tierra te transforma. Me encanta perderme en él. 🤍 No puedo creer que casi estamos terminando”. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Para lucir un cuerpo tonificado Eiza acude al gimnasio varios días a la semana, y en sus historias de esa red social publicó una selfie en la que aparece usando un top deportivo y biker shorts negros, luego de realizar rutinas para ejercitar sus brazos y abdomen. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

