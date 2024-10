Eiza González muestra su rutina para fortalecer los glúteos

Eiza González no comparte con frecuencia videos en los que muestre sus secretos para tener una figura escultural, pero ahora complació a sus seguidores en Instagram con algunas de las rutinas que realiza para fortalecer sus glúteos, siendo coordinada en todo momento por su entrenador.

Usando ajustados leggings, la bella actriz mexicana aparece haciendo sentadillas Sumo, usando una pesa rusa y polainas en sus tobillos. También optó por un aparato con ligas para aplicar tensión y desarrollar el glúteo mayor.

En otro clip Eiza se muestra recostada y de perfil, haciendo una serie de patadas de burro laterales, y poco después realizó un puente de glúteo con barra. El mensaje que escribió en su post fue: “Éstas arden tan bien”.

El 9 de octubre se estrenó en las plataformas Hulu y Disney+ la miniserie “La Máquina”, en la que Eiza González comparte créditos con Diego Luna, Gael García, Jorge Perugorría y Lucía Méndez. La trama es acerca de un boxeador que lucha por recuperar su carrera, pero que también debe proteger a su ex esposa Irasema (González), quien trabaja como periodista.

La actriz dio detalles acerca de su personaje en “La Máquina”, que ha generado buenas críticas: “Lo que me encanta de Irasema es que es una mujer con mucha personalidad. Es norteña, para empezar. La mujer con mucho carácter es algo que está mucho en mi sangre. Me encanta que esta serie no nada más se enfoca en el deporte, sino en la complejidad de las relaciones emocionales. Ha sido un gran proyecto”.

