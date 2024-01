Eiza González genera polémica por las recientes fotos que compartió en Instagram

En diciembre pasado Eiza González se alejó unos días de las redes sociales, para regresar con mucha energía en 2024. Ahora, unas fotografías que publicó en Instagram han provocado todo tipo de comentarios, muchos de éstos centrados en su rostro.

Las imágenes muestran a la actriz mexicana durante un día de promoción de la serie “3 Body Problem”, con un total look negro compuesto por pantalones y un body con un moño al frente. Su rostro muy afilado resaltó aún más el grueso de sus labios, lo cual generó mensajes como: “Ya no parece ella, siendo tan bonita! Ella no necesita nada de eso!”, “Espero sólo sea efecto del maquillaje”, “Ya abusó de las cirugías”, “Con tanta cirugía ya no es la misma” y “Se veía mejor antes”, entre muchos otros.

Desliza para ver todas las fotos

La semana pasada Eiza acudió a una fiesta por los premios Emmy, en la que lució espectacular usando un vestido azul aqua con amplio escote en v, de la firma Magda Butry. En el evento la acompañaron Pedro Pascal, Benedict Wong y Liam Cunningham.

Eiza acaparó las miradas en la fiesta de Netflix por los Primetime Emmys, que se llevó a cabo en Los Ángeles. (Foto: Emma McIntyre for Netflix/Getty Images)

Hay mucha expectación por “3 Body Problem”, una serie de los mismos creadores de “Game Of Thrones”, que presenta a un elenco multiestelar y que se estrenará el 21 de marzo. El argumento gira en torno a una mujer china (Zine Tseng), cuyo padre fue asesinado en los años 60. Un evento que tuvo lugar en esa época desemboca en una amenaza para la población en el presente. El trailer en YouTube ya cuenta con más de 10 millones de vistas.

Eiza González estará muy presente este año tanto en televisión como en cine. Ella misma ha dado a conocer a través de sus redes sociales que el 2 de febrero se estrenará la serie “Mr. & Mrs. Smith”, en la que hace una aparición especial, y el 19 de abril estará disponible “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, la nueva película del director Guy Ritchie, en la que comparte créditos con Henry Cavill y Alex Pettyfer. Además, anunció que actuará con Natalie Portman en la cinta “Fountain Of Youth”, cuyo rodaje podría comenzar este verano.

Sigue leyendo: