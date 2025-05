¿Quién es Grigor Dimitrov, el nuevo novio de Eiza González?

Tras días de rumores, Eiza González confirmó su relación con Grigor Dimitrov, con quien asistió la semana pasada al Festival de Cannes.

Tras su paso por la alfombra roja del festival de la Croisette, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

La confirmación del romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov ocurre luego de que la primera semana de mayo surgiera una ola de rumores que los vinculaban de forma romántica luego de que fueran captados caminando de la mano por las calles de Madrid.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Grigor Dimitrov es un tenista búlgaro de 34 años que se ha consolidado como una figura destacada en el tenis mundial.

El tenista viene de una familia dedicada al deporte: su padre es entrenador de tenis y su madre es exjugadora de voleibol.

Su estilo de juego, comparado con el de Roger Federer, le ha valido el apodo de “Baby Fed”.

Dimitrov ha conquistado nueve títulos individuales, entre los que destacan el prestigioso ATP Finals en 2017. Actualmente, se encuentra entre los 20 mejores jugadores del circuito profesional.

Entre 2013 y 2015, Dimitrov mantuvo una relación con relación con Maria Sharapova, extenista y modelo rusa. Los tenistas decidieron terminar su romance para centrarse cada uno en sus carreras.

