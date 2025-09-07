Checo Pérez, entre los espectadores de la final del US Open 2025

La final del US Open 2025 reunió no solo a dos de los mejores tenistas del momento, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sino también a una constelación de figuras que se dieron cita en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Entre ellas destacó la presencia del mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien acudió acompañado de su esposa Carola Martínez para disfrutar del espectáculo.

El piloto tapatío, recientemente confirmado como parte del nuevo proyecto de Cadillac en la Fórmula 1, apareció vestido de blanco y fue captado por las cámaras de la organización. Su presencia fue resaltada en redes sociales oficiales de la máxima categoría del automovilismo, generando gran atención entre los aficionados.

En la pista, Alcaraz se mostró imponente y venció al italiano en cuatro sets, asegurando el número uno del ranking ATP y consolidando una temporada en la que reafirma su papel como la gran figura del tenis actual.

El regreso de Checo y una final llena de celebridades

La aparición de Checo en Nueva York ocurre en un momento clave de su carrera. Tras su salida de Red Bull, el mexicano regresará a la Fórmula 1 en 2026 como parte de Cadillac, equipo estadounidense que debutará oficialmente en la categoría. Compartirá garaje con el finlandés Valtteri Bottas, mientras que Colton Herta será el piloto de reserva.

El ambiente en el estadio estuvo marcado no solo por el tenis, sino por la gran cantidad de celebridades que asistieron. En las gradas se vieron músicos como Bruce Springsteen, Sting, Usher y P!nk, además de actores de Hollywood como Danny DeVito, Lindsay Lohan, Michael J. Fox y John Krasinski, quien estuvo acompañado de Emily Blunt. El baloncesto también estuvo representado con la presencia de Stephen Curry.

El momento más comentado llegó cuando las cámaras enfocaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su aparición generó una reacción dividida: una parte del público lo abucheó con fuerza, mientras otro sector lo aplaudió. La asistencia del mandatario, invitado por la marca Rolex, obligó a reforzar la seguridad en el recinto y retrasó media hora el inicio del encuentro.

Así, entre un público repleto de estrellas y con la mirada del mundo puesta en la final, Checo Pérez disfrutó de una velada de tenis que confirmó el dominio de Carlos Alcaraz y que, de paso, lo mantuvo en el foco mediático internacional antes de su esperado regreso a las pistas de la Fórmula 1.



Sigue leyendo:

· Desde la presidenta de México hasta clubes de fútbol: las felicitaciones a Checo Pérez por su regreso a la F1

· Max Verstappen logra pole position en Monza con récord de velocidad

· Cadillac entra como nuevo equipo de Fórmula 1 para 2026