Max Verstappen logra pole position en Monza con récord de velocidad

Max Verstappen consiguió la pole position para el Gran Premio de Italia con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull hizo la vuelta en el GP de Monza con una velocidad promedio de 264.681km/h, la más rápida en la historia de la categoría.

Además, Verstappen se convirtió en el piloto de Red Bull con más Pole Position con 45, superando la marca de 44 de Sebastian Vettel.

Another record for Max 🤩



Verstappen takes his 45th pole for Red Bull overtaking Sebastian Vettel's tally#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UuC0gmheXK — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima quinta ‘pole’ en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar este sábado la calificación.

En la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real Lombardo en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas.

77 milésimas menos que el inglés Lando Norris -que saldrá a su lado desde la primera fila- y con 190 sobre el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

—Sí, chicos, sí. ¡Es increíble! —gritó Verstappen por la radio del equipo—. ¡Tranquilos, todo bien!

Ferrari no pudo meterse entre los tres primeros en Monza

Los Ferrari, que en Monza corren en casa, firmaron el cuarto y el quinto puesto de la calificación gracias al monegasco Charles Leclerc y al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, respectivamente.

Aunque Hamilton saldrá en el puesto 10 luego de la sanción en el premio de Países Bajos, el pasado domingo.

Alonso, que acabó noveno la cronometrada principal, avanza un puesto en parrilla y arrancará desde la octava plaza en la carrera de este domingo.

El doble campeón mundial asturiano concluyó la decisiva tercera ronda a 633 milésimas del crono de ‘Mad Max’ y arrancará desde la cuarta fila, al lado del debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que también ganó un puesto y saldrá séptimo.

Desde la quinta fila lo harán el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el citado Sir Lewis, cuyas cinco victorias en Monza sólo iguala el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher.

