Mundial de 2026: repasa todas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

El Mundial de 2026 cada vez está más cerca. Después de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa del Mundo tomó mucha más forma. Hasta ahora hay 14 selecciones que acompañarán a México, Estados Unidos y Canadá en la próxima cita mundialista.

En el año 2018 se anunció que Estados Unidos, México y Canadá serían las sedes de la Copa del Mundo de 2026. Desde este momento estas tres selecciones de Concacaf se ganaron su derecho a estar en el próximo Mundial.

En la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se sumaron tres selecciones a la gran cita mundialista: Colombia, Paraguay y Uruguay estarán acompañando a Ecuador, Brasil y Argentina en el Mundial de 2026 como representantes de Conmebol.

Hasta ahora hay tres representantes de la Concacaf, seis representantes de la AFC (confederación asiática), seis representantes de la Conmebol, un representante de la OFC (confederación oceánica) y un representante de la CAF (confederación africana).

Marruecos es el primer seleccionado africano en clasificarse a la #CopaMundialFIFA. 🇲🇦👏#Somos26 pic.twitter.com/UEcp6eAp7m — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2025

Clasificados al Mundial de 2026

Estados Unidos (anfitrión) México (anfitrión) Canadá (anfitrión) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Argentina (CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL) Marruecos (CAF)

Repechaje en el radar

Además de los cupos directos, dos selecciones tendrán la oportunidad de entrar al Mundial de 2026 vía repechaje. Esta otra opción de ingreso iniciará en marzo de 2026, durante la ventana FIFA. El repechaje se disputará en Monterrey y Guadalajara.

Hasta ahora, la única selección que está clasificada para el repechaje es Nueva Caledonia, representante de la OFC. El martes 9 de septiembre se sumará una nueva selección en la lucha por el Mundial: Venezuela o Bolivia se debatirán el cupo de la Conmebol a esta repesca.

