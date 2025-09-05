Messi buscó pleito contra los venezolanos en el medio tiempo del duelo eliminatorio

El astro de la selección de Argentina Lionel Messi estuvo a punto de generar una bronca en la zona de los vestidores al finalizar el primer tiempo del duelo eliminatorio efectuado en el Estadio Monumental de Buenos Aires al reclamarle algunas jugadas a Tomás Rincón de la selección de Venezuela.

En dichos hechos, que no fueron revelados hasta hoy viernes, se pudo observar como Messi se dirige directamente hacía los jugadores del equipo rival y después encara directamente a Rincón para que de inmediato intervengan los compañeros de ambos jugadores en principio provocando que el asunto creciera en intensidad y después todo fue bajando de tono.

Para lo que ha quedado Messi metiéndose con todos sus rivales, encarándose, buscando pelea, dando puñetazos… qué asco de jugador e igual de agresivo que Luis Suárez y en España debemos escuchar que el peor deportista de la historia es Vinicius.



pic.twitter.com/5eZY9dp0Pl — Raymond Reddington 🎱 (@ReymondRD_) September 5, 2025

Al final de la primera parte, cuando el combinado local se imponía 1-0, precisamente con anotación de ‘La Pulga’, se dio una calentura que recién está saliendo a la luz y donde Messi increpó directamente a Rincón, seguramente quejándose de algunas entradas muy fuertes de los venezolanos.

En las imágenes se ve que el astro que milita en el Inter Miami se envalentona respaldado por varios de sus compañeros como Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, mientras que varios venezolanos también buscaron intervenir, pero al final el asunto no pasó a mayores.

También se aprecia que Messi está sumamente molesto y la reacción del talentoso argentino genera que sus compañeros también busquen camorra contra los venezolanos que no se amilanaron y respondieron a los empujones y reclamos.

Quizá hubo palabras altisonantes, algunos empujones, manotazos, pero el más activo fue Lionel Messi, de quien muchos adversarios se han quejado que muchas veces acude a las burlas y reclamos como forma de defenderse de las fuertes entradas que le realizan en los partidos para tratar de contrarrestar su habilidad.

Inclusive las aguas se tornaron tan tranquillas después de las confusas imágenes que el goleador de Venezuela, Salomón Rondón llegó demasiado tarde al sitio del conflicto y se muestra sorprendido cuando Messi también le dirige la palabra reclamando algo, pero después todo regresó a la normalidad.

Sin duda una reacción fuera de lo normal proveniente de un jugador tan influyente como el líder deportivo y moral de la selección campeona del mundo y en donde se despidió de la historia de las eliminatorias con una gran fiesta en donde se le terminaron entregando los aficionados argentinos.

La acción de Messi tomó mayor relevancia debido a que el domingo pasado sus compañeros del Inter Miami como Luis Suárez y Sergio Busquets se vieron involucrados en una serie de sucesos al final de la Leagues Cup donde perdieron 3-0 con el Seattle Sounders donde el uruguayo escupió a un asistente del equipo rival y el español golpeó con el puño al mexicano Obed Vargas.

