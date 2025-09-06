Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Final de US Open con el número uno de ATP en juego

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final de un Grand Slam por tercera vez consecutiva, en un choque que no solo decidirá el título, sino también el liderato del ranking ATP.

El español llega en el mejor momento de su carrera, tras encadenar ocho finales consecutivas, y busca sumar el sexto Grand Slam de su palmarés para volver a lo más alto de la clasificación mundial.

Sinner, por su parte, intentará romper la tendencia negativa frente al murciano y sumar su segundo grande, después de superar con apuros al canadiense Felix Auger-Aliassime en semifinales.

¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Alcaraz tumba a Djokovic y busca la gloria

Alcaraz, de 22 años y número dos del mundo, firmó una victoria brillante en semifinales al derrotar en tres sets a Novak Djokovic (6-4, 7-6 (4), 6-2), confirmando su candidatura al trono del tenis. Con un tenis agresivo y un nivel físico descomunal, el pupilo de Juan Carlos Ferrero demostró por qué es considerado el heredero natural del serbio.

Sinner, con dudas físicas pero decidido

El italiano, de 24 años, superó a Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) en un partido más complicado de lo esperado, condicionado por unas molestias abdominales que, según él mismo aseguró, no le impedirán competir en plenitud en la final.

Será la séptima final entre ambos tenistas, con ventaja de Alcaraz en el cara a cara (9-5) y un balance de 4-2 en finales. El español ha ganado las últimas tres disputadas este 2025: Roland Garros, Roma y Cincinnati.

El español buscará conquistar su segundo título en Estados Unidos tras el US Open de 2022, mientras que Sinner quiere dar un golpe de autoridad que le permita frenar la racha triunfal de su gran rival.

Lo que está en juego

Para Alcaraz : sexto Grand Slam y recuperar el número uno de la ATP.



: sexto Grand Slam y recuperar el número uno de la ATP. Para Sinner: segundo grande y la posibilidad de desbancar al murciano en la cima del tenis mundial.



Sigue leyendo:

– Carlos Alcaraz avanza a la final del US Open tras superar a Djokovic

– Drake apuesta $300,000 por Jannik Sinner para ganar el US Open

– Se disculpó el hombre que causó indignación en internet por arrebatarle una gorra a un niño en el US Open