Carlos Alcaraz avanza a la final del US Open tras superar a Djokovic

Carlos Alcaraz volvió a demostrar que es el presente y el futuro del tenis mundial. Este viernes derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2 para avanzar a la final del US Open. El triunfo, más allá del resultado, tiene un significado especial: fue la primera vez que el español pudo vencer al serbio en pista rápida, después de tres intentos fallidos.

“Una vez más, llegar a la final del Abierto de Estados Unidos se siente, honestamente, increíble. Significa mucho para mí”, declaró Alcaraz tras el encuentro. Aunque reconoció que no jugó a su mejor nivel, explicó que mantuvo “un buen nivel desde el inicio hasta el último punto”, lo que le permitió cerrar el partido con autoridad.

El duelo arrancó con nervios de ambos lados. Djokovic entregó el primer juego del partido y Alcaraz no logró despegar en el marcador por la cantidad de errores no forzados. Aun así, el español aprovechó la ventaja inicial y se llevó el primer set 6-4.

En la segunda manga, el serbio reaccionó. Logró un quiebre temprano y tomó ventaja 3-0, lo que parecía encaminarlo hacia el empate. Pero Alcaraz recuperó el servicio y todo se decidió en un ‘tie-break’ intenso. El murciano, más agresivo en los intercambios, se lo adjudicó y dejó a Djokovic contra las cuerdas.

A partir de ese momento, el partido cambió de rumbo. Djokovic pidió la asistencia del masajista entre sets, regresó a la cancha sin la misma energía y terminó cometiendo dos dobles faltas claves que le abrieron el camino a Alcaraz. El español selló la victoria con un 6-2 que confirmó su paso a la final.

Alcaraz, cada vez más dominante en 2025

La victoria en semifinales no solo supuso un golpe anímico para el murciano, también un paso más hacia la historia. Con este resultado, Alcaraz suma ya 60 triunfos en lo que va de temporada, más que cualquier otro jugador. Su récord en Grand Slam es 23-2 y en 2025 ya conquistó seis títulos: Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati, Rotterdam y Queen’s.

El domingo, buscará su sexto grande y también el número uno del ranking mundial. Si Jannik Sinner llega a la final, el campeón del US Open saldrá de Nueva York como el mejor del mundo. Djokovic, por su parte, ve cómo se le escapan nuevas oportunidades de alcanzar el ansiado Grand Slam número 25, un reto que a los 38 años se le complica más con cada torneo.



